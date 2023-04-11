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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin"

11.04.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki'nin kendi gibi adından söz ettiren annesi Havva Öztel uzun zamandır gündeme gelmiyordu. 2 kız annesi Öztel yine iddialı bir pozuyla dikkat çekti. Gece yarısı gelen göbek dekolteli pozlara yorum yağdı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin"

Kısa süre önce kızı Aleyna Tilki gibi şarkıcılığa soyunan annesi Havva Öztel iddialı pozlarına yenilerini ekledi. 44 yaşındaki Havva Öztel sosyal medyada gece yarısı paylaştığı pozlarla dikkat çekti.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak sosyal medyada göbeğini açıkta bırakan kısa bluzuyla poz verdi.

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Cesur kıyafetleriyle konuşulan Havva Öztel'nin Kaliforniya pozlarına yorum yağdı. Aleyna Tilki'nin annesini görenler "Genç kız gibisin", "Kızına taş çıkarırsın", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

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Öztel son dönemde aldığı kiloları vermek için spor anlarını paylaşarak adından söz ettirmişti.


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Aleyna Tilki Havva Öztel anne yaşında

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