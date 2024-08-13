'15 sene sonra' diyerek isyan etti! Şahan Gökbakar'ın 'sığınmacı' yorumu gündem oldu! 'Suriyeli ya da Afgan belediye başkanları...'

MYNET-Sosyal medyadaki paylaşımları, açıklamaları ve gündeme dair yorumlarıyla dikkat çeken ünlü komedyen Şahan Gökbakar şimdi de 'sığınmacı' yorumuyla gündem oldu.

X hesabını oldukça aktif kullanan Gökbakar, sığınmacılar hakkında yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekti. Ünlü komedyen '10-15 seneye Suriyeli ya da Afgan belediye başkanları görmeye başladığında aklı başına gelecek bu halkın' diyerek adeta isyan etti.

'KABULLENEMİYORUM...'

Gökbakar sözlerini ise şöyle devam ettirdi; 'Türkiye'deki seçimlerde Araplar belirleyici olmaya başladığında ayılacak bu halk ama iş işten geçmiş olacak. Atatürk ve silah arkadaşlarının, yüzbinlerce şehidin kanlarıyla kurtardığı bu güzelim topraklara sığınmacı diye, Arap ve Afganların doldurmasını aklım almıyor. Kabullenemiyorum!'

YORUM YAĞDI

Şahan Gökbakar'ın bu sözleri kısa sürede gündem olurken sosyal medyada; 'Milletin derdiyle dertlenen tek sanatçı sensin tebrik ederim', 'Öncelik liyakat, hukuk ve demokrasi olmalı', 'Suriyeli veya Afgan yönetici görmekten rahatsız olmayacak o kadar çok insan var ki.' şeklinde yorumlar yapıldı.