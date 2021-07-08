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Şahan Gökbakar'ın villasına yaptırdığı kaçak iskele iddiasına inceleme

08.07.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki bir koyda satın aldığı dubleks villanın önüne izinsiz iskele yaptırıp, 'Özel mülktür' tabelası astığı iddialarıyla ilgili olarak inceleme başlattı.

Şahan Gökbakar'ın villasına yaptırdığı kaçak iskele iddiasına inceleme

Şahan Gökbakar, Marmaris'te turistik Selimiye ile Turgut Mahallesi arasında bulunan Delikyol mevkiindeki karadan ulaşımın olmadığı koyda bir süre önce Ankara'daki bir profesörden 10 milyon liraya dubleks villa satın aldı.

TABELA ASMIŞTI

Gökbakar, iddiaya göre, Marmaris'e 67 kilometre mesafedeki mahallede satın aldığı villasının önündeki sahile izinsiz iskele yaptırıp, 'Özel mülktür girilmez' tabelası astı, sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bıraktı. Gökbakar'ın tabelayı astığı anlar koydaki teknelerden görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı, basında yer aldı.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Çıkan paylaşımlar ve haberlerin ardından Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü söz konusu alan ile ilgili inceleme başlattı. Marmaris Belediyesi yetkilileri konunun kendi sorumluluk alanlarında olmadığını, Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise kendilerine konuyla ilgili bir talep gelmediğini bildirdi. Öte yandan Gökbakar'ın 20 gün önce motor yatına Marmaris'te özel bir marinada bakım yaptırdığı öğrenildi. (DHA)


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Muğla Şahan Gökbakar
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