Şahan Gökbakar isyan etti! "Depremzedeler yeni evlerine 20 yıl vadeli şekilde para ödeyerek kavuşacakmış..."

Depremzedeler için yeni konutların yapımına hızla başlanmıştı.

TRT Haber'in aktardığına göre hak sahiplerine maliyet üzerinden borçlandırma yapılacak. 2 yılı ödemesiz, toplam 20 sene faizsiz vade imkanı sağlanacağı haberi sonrası Şahan Gökbakar isyan etti.

Sosyal medyada gündeme dair yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken komedyen paylaşımında "Depremzedeler yeni evlerine 20 yıl vadeli şekilde para ödeyerek kavuşacakmış! Allah razı olsun" diyerek şunları söyledi:

"İnsanların hayatları göçmüş, bir de 20 yıl borç mu ödeyecekler? E o zaman 'milyar şov" programıyla telefon başında milyar milyar parayı niye ve kime topladınız abi?"





