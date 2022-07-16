Şahan Gökbakar'la Haluk Levent arasında 'sokak röportajındaki kadın' anlaşmazlığı: Bir de ne görelim, 6500 TL'den fazla aylığı çıktı

Sosyal medyada yaptığı yardımlarla herkesi kendine hayran bırakan Haluk Levent ile paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren komedyen Şahan Gökbakar arasında sosyal medyada geçen bir diyalog dikkatlerden kaçmadı. Şahan Gökbakar yardım etmek istediği bir kadının 6500 liradan fazla aylığı çıktığını iddia etti. Haluk Levent ise adı geçen kadının yardıma muhtaç olduğunu belirtti.

İşte ikili arasında geçen yazışmalar şu şekilde;



Şahan Gökbakar ilk olarak sosyal medya hesabından, "Dostlar, @sokakkedisitv'nin roportajında, dışarıda kalmış bir hanım ve down sendromlu evladını izledim. Yardım etmek istedim.

"MANZARA FARKLI ÇIKTI"

@sokakkedisitv ile "nasıl yardımcı olabiliriz?" diye iletişime geçtim ve koordine olduk. İyi niyetli insanlar olarak ne yapabilirizi konuştuk. Ulaşabildiğimiz yetkililere, dostlara ulaştık ama bir de ne görelim... Manzara farklı çıktı. Hanımefendinin iki ayrı kurumdan toplamda 6500 TL'den fazla aylık aldığı ortaya çıktı. Sevineyim mi, yoksa üzüleyim mi bilemedim. İnsani duyguları böyle suistimal etmek ve gerçekten az veya çok yardım aldığı halde devletin ilgisizliğini söylemek, "biz sahipsiziz demek, kimse bizle ilgilenmiyor" demek hiç olmuyor maalesef. Aile Bakanlığına ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim." paylaşımları yaptı.

"SOKAKTA BIRAKAMAYIZ"

Ardından Haluk Levent yanıt olarak, "Sevgili Şahan Ahbaplar araştırdı. Kaymakamlıktan alınan bakım parası 2.300 lira. İzmit Derince Kaymakamlığı'ndan ayda 850 lira engelli maaşı, 3 ayda bir 750 lira alıyor o da asker oğluna gönderiyor.

Yani çocukları açıkta birisi down sendromlu. Biz Ahbaplar ona ev tutmaya karar verdik. Çünkü bu aylıklarla bir ev tutması çok çok zor. Down sendromlu çocuğumuzu sokakta bırakamayız. Eğer kaynaklarınız çok sağlamsa lütfen bizlerle paylaşın. Belki bizler yanılıyoruzdur. Ama şu ana kadar bu verilere ulaştık. Sevgiyle" yanıtını verdi.

"AHBAPLAR İYİ Kİ VAR"

Ünlü komedyen daha sonra, "Sevgili Haluk, ahbaplar iyi ki var. Ancak SYDV hanımefendiye evde bakım aylığı 4709 TL, engelli aylığı 1226 TL, 2 kere nakit destek 1500 TL ve elektrik tüketim desteği veriyor. Ayrıca otele yerleştirilmişler. Aile Bakanlığı konuyu takip ediyor. Ahbaplara selam iyiliklere devam..." karşılığını verdi.

Son olarak Haluk Levent ise, "Peki eyvallah. Biz bir kez daha araştıralım öyleyse" dedi.

