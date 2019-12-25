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  3. Şahane Hayaller filminin çekimleri tamamlandı

Şahane Hayaller filminin çekimleri tamamlandı

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Sosyal medyada Nalet Bebe kullanıcı adıyla popüler olan Ömer Başdoğan, senaryosunu yazdığı Şahane Hayaller filmiyle izleyicilerle buluşmayı bekliyor. Şahane Hayaller, şair olmak isteyen bir adamın başına gelenleri komik bir dille anlatıyor.

Şahane Hayaller filminin çekimleri tamamlandı

Sosyal medyanın sevilen karakteri Ömer Başdoğan, Hep Yek 3 ve Enes Batur Gerçek Kahraman adlı filmlerden sonra senaryosunu kendi yazdığı Şahane Hayaller filmiyle beyaz perdede boy gösterecek.

Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın müziklerini ise Kerem Ökten'in yaptığı kadrosunda Ömer Başdoğan, Cemil Şahin, Suzan Aksoy, Salih Kalyon, Berrak Güvem ve Çetin Altay gibi oyuncuların yer aldığı ‘Şahane Hayaller’ adlı sinema filminin çekimleri tamamlandı.

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28 Eylül’de Ankara’nın Nallıhan ilçesinde başlayan çekimler iki hafta sürdü. 2020 yılının ilk aylarında vizyona girmesi beklenen filmde; Ömer Başdoğan’ın canlandıracağı Ömer karakterinin şair olma ideali yüzünden ailesi, sevgilisi ve kendisiyle yaşadığı çatışmalar esprili bir dille beyazperde seyircisiyle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Şahane Hayaller Nalet Bebe Ömer Başdoğan

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