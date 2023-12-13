ŞAHANE HAYATIM 7. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! Şahane Hayatım dizisi son bölümde neler yaşandı? 13 Aralık 2023 FOX TV yayın akışı

Şahane Hayatım yeni bölüm izleme ekranına dair sorgulamalar hız kazandı. Yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Şahane Hayatım dizisi, kasım ayında FOX TV ekranlarında yayın hayatına başladı. Dizide Hilal Altınbilek, Şebnem karakterine, Onur Tuna ise Mesut karakterine hayat veriyor. Dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Peki, Şahane Hayatım yeni bölümde neler yaşanacak? İşte son bölüm özeti...
Şahane Hayatım her çarşamba akşamı 'da yayınlanıyor. Şahane Hayatım dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.
Şahane Hayatım dizisinin 6. bölümünde;
Melisa yapacağını yaptı: Şebnem’le Onur’un davetine kolunda Mesut’la gitti! Karşılarında bu beklenmedik çifti gören Şebnem ve Onur neye uğradığını şaşırdı ama gece devam etmek zorunda… Kimse gerçek duygularını açık edemez! Şık yemek masasının etrafında herkes kendi oyununu oynayacak, dörtlünün arasında işler her zamankinden daha çok karışacak.
Şahane Hayatım dizisinin 7. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV 'nin resmi İnternet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.
08:00 İlker Karagöz Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
23:30 Hudutsuz Sevda
02:15 Bambaşka Biri
04:30 Kefaret
06:00 Yabani