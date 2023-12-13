MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. ŞAHANE HAYATIM 7. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! Şahane Hayatım dizisi son bölümde neler yaşandı? 13 Aralık 2023 FOX TV yayın akışı

ŞAHANE HAYATIM 7. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! Şahane Hayatım dizisi son bölümde neler yaşandı? 13 Aralık 2023 FOX TV yayın akışı

13.12.2023 19:53 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahane Hayatım 7. bölüm izleme ekranı araştırılıyor. Başrollerinde ünlü oyuncular Hilal Altınbilek ve Onur Tuna'nın yer aldığı dizi FOX TV'de yayın hayatına başladı. Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu dizinin yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. İlk bölümleriyle izleyicilerden tam puan alan Şahane Hayatım dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Peki, Şahane Hayatım son bölümünde neler oldu? İşte yeni bölüm konusu...

Şahane Hayatım yeni bölüm izleme ekranına dair sorgulamalar hız kazandı. Yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Şahane Hayatım dizisi, kasım ayında FOX TV ekranlarında yayın hayatına başladı. Dizide Hilal Altınbilek, Şebnem karakterine, Onur Tuna ise Mesut karakterine hayat veriyor. Dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Peki, Şahane Hayatım yeni bölümde neler yaşanacak? İşte son bölüm özeti...

ŞAHANE HAYATIM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şahane Hayatım her çarşamba akşamı 'da yayınlanıyor. Şahane Hayatım dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

ş77

ŞAHANE HAYATIM SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahane Hayatım dizisinin 6. bölümünde;
Melisa yapacağını yaptı: Şebnem’le Onur’un davetine kolunda Mesut’la gitti! Karşılarında bu beklenmedik çifti gören Şebnem ve Onur neye uğradığını şaşırdı ama gece devam etmek zorunda… Kimse gerçek duygularını açık edemez! Şık yemek masasının etrafında herkes kendi oyununu oynayacak, dörtlünün arasında işler her zamankinden daha çok karışacak.

şahane hayatım 7

ŞAHANE HAYATIM 7. BÖLÜMÜ İZLE!

Şahane Hayatım dizisinin 7. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV 'nin resmi İnternet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

şahane hayatım fox

13 ARALIK 2023 FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
23:30 Hudutsuz Sevda
02:15 Bambaşka Biri
04:30 Kefaret
06:00 Yabani

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tıp Fakültesi'nden mezun oldu! O artık bir doktorTıp Fakültesi'nden mezun oldu! O artık bir doktor
Anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda poz Anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda poz
TMSF'ye başvuruldu! Dilan Polat ve Engin Polat'ın malları satışa çıkıyor TMSF'ye başvuruldu! Dilan Polat ve Engin Polat'ın malları satışa çıkıyor
Anahtar Kelimeler:
Şahane Hayatım Şahane Hayatım dizisi Şahane Hayatım FOX TV Oyuncu tuna ünlü oyuncu karakteri
En Çok Okunan Haberler
"Artık hür ve müstakilim" diyerek istifa etmişti! İYİ Parti'de bir gün sonra sürpriz gelişme

"Artık hür ve müstakilim" diyerek istifa etmişti! İYİ Parti'de bir gün sonra sürpriz gelişme

Savcının odasında pozlar veren kadın avukatın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu

Savcının odasında pozlar veren kadın avukatın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu

Borsa düştü, Demirtaş'ın paylaşımı olay oldu

Borsa düştü, Demirtaş'ın paylaşımı olay oldu

Acun, Burak Özçivit derken şimdi de Cüneyt Özdemir'e göz diktiler!

Acun, Burak Özçivit derken şimdi de Cüneyt Özdemir'e göz diktiler!

2024 maaş zammında şifre: Yüzde 50!

2024 maaş zammında şifre: Yüzde 50!

Taciz ettiği kadının evine gitti, kadın kıyafeti giyip işkence gördü!

Taciz ettiği kadının evine gitti, kadın kıyafeti giyip işkence gördü!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell outdoor ayakkabı indirime girdi

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell outdoor ayakkabı indirime girdi

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.