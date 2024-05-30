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Şahane Hayatım'daki Filistin göndermesi sosyal medyada gündem oldu! O sahne takdir topladı! 'Savaşın bile bir ahlakı var'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.05.2024 11:43
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Oyuncu kadrosu ve hikayesi ile yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Şahane Hayatım dizisinde bu defa Filistin göndermesi yapıldı. Dizideki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu...

Şahane Hayatım'daki Filistin göndermesi sosyal medyada gündem oldu! O sahne takdir topladı! 'Savaşın bile bir ahlakı var'

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Şahane Hayatım dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor.

Her bölümü sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizide bu defa Filistin göndermesi yapıldı.

İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan savaşta pek çok masum sivil ve çocuk hayatını kaybederken, çatışma boyunca can kayıpları hız kesmeden artıyor.

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ÖLÜ SAYISI KATLANARAK ARTTI

Son olarak İsrail savaş uçaklarının Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamasıyla dehşet verici anlar yaşanmış ve bu ansızın yaşanan saldırıda ölü sayısı katlanarak artmıştı.

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Refah'a yapılan bu saldırının ardından masum sivil ve çocukların ölümü tüm dünyayı etkisi altına alırken, Şahane Hayatım dizisi de bu duruma sessiz kalmadı.

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'SAVAŞIN BİLE AHLAKI VAR'

Dizide Şebnem karakterine hayat veren Hilal Altınbilek bir sahnesinde; 'Savaşın bile bir ahlakı var, bir hukuku var ama değil mi? Mesela çocuklara el uzatılmaz' repliğini kullandı. O sahne kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Sosyal medyada; 'Çok güzel bir sahne olmuş', 'Yerinde bir gönderme yapılmış', 'Çok iyi bir sahneydi' gibi yorumlar yapıldı.

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Hilal Altınbilek Şahane Hayatım
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