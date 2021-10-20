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Şahane Pazar'ın güzel sunucusu İpek Tanrıyar yeni imajıyla bambaşka biri oldu!

20.10.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Şahane Pazar programında Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler ile birlikte sunuculuk yapan güzel oyuncu İpek Tanrıyar, yeni imajıyla sevenlerini şaşırttı.

Şahane Pazar'ın güzel sunucusu İpek Tanrıyar yeni imajıyla bambaşka biri oldu!

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin muhteşem sunumuyla akıllarda kalan Şahane Pazar ile tanınan İpek Tanrıyar, yıllar içindeki değişimiyle pes dedirtti. İşte İpek Tanrıyar'ın son hali:

Şahane Pazar'ın güzel sunucusu İpek Tanrıyar yeni imajıyla bambaşka biri oldu!

Şahane Pazar'ın güzel sunucusu İpek Tanrıyar yeni imajıyla bambaşka biri oldu!

2008 yılında Tunç Nazikoğlu ile evliliğini sonlandıran İpek Tanrıyar, 2019 yılında Murat Evler ile dünyaevine girdi.

Şahane Pazar'ın güzel sunucusu İpek Tanrıyar yeni imajıyla bambaşka biri oldu!

Çiftin bu evlilikten bir çocuğu oldu.

Şahane Pazar'ın güzel sunucusu İpek Tanrıyar yeni imajıyla bambaşka biri oldu!

Şimdilerde göz önünde olmayan Tanrıyar, çeşitli organizasyonlarda sunuculuk yapmaya devam ediyor.

Şahane Pazar'ın güzel sunucusu İpek Tanrıyar yeni imajıyla bambaşka biri oldu!

Tanrıyar, hayatına dair kareleri sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Şahane Pazar'ın güzel sunucusu İpek Tanrıyar yeni imajıyla bambaşka biri oldu!

İPEK TANRIYAR KİMDİR?

İpek Tanrıyar, 25 Ekim 1980 tarihinde İstanbul'da doğdu. Trakya Üniversitesi'nde Turizm okuyan yıldız, 2000 yılında Karate Can dizisiyle oyunculuğa başladı. 2002 yılında yer aldığı Brindar filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Milano'da bulunan bir mankenlik ajansında çalıştı. Ardından, Tatlı Huzur ve Serseri gibi dizilerde oynadı.

İpek Tanrıyar'ın yer aldığı projeler:

Kendi Okulumuza Doğru (2008)
Hayal ve Gerçek (2007)
Sıla (2006)
Sensiz Olmuyor (2005)
Brindar (2004)
Japonyalı Gelin (2003)
Serseri (2003)
Karaoğlan (2002)
Belalım Benim (2002)
Bir Tatlı Huzur (2002)
Karate Can (2000)


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