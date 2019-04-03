Sahara Ray modaya uydu! Küvette cesur poz

Justin Bieber ile takıldığı dönemlerde adını duyuran ve verdiği cesur pozlarla sık sık gündeme gelen Sahara Ray küvette poz akımına uydu. Cesur pozuyla dikkat çekti.
İşte akıma katılan ünlüler:
İşte "küvette poz trendi"nden fotoğraflar
Sahara Ray
23 yaşındaki model, bu kez de küvet pozuyla adından söz ettirdi.
Cindy Kimberly
Lewis Hamilton’ıı ile adı anılan Cindy Kimberly, köpüklerin arasında şovunu yapıyor.
Charlotte Crosby
Cesur pozlarıyla bilinen Charlotte Crosby küvetin kenarında tamamen çıplak oturuyor.
Ashley James
Ashley James da akımda. Şaşkınmış gibi ama pek de habersiz değil gibi...
Emily Ratajkowski
Ve tabii ki seksi pozların kadını Emily Ratajkowski durur mu? Hemen pozunu vermiş...
Aissleyne Horgan-Wallace
Aissleyne Horgan-Wallace da burada...
Olivia Buckland,
Olivia Buckland farklı olmayı seviyor belli ki... Köpük yok ama yüz maskesiyle ortamlarda...
Kim Kardashian
Kim Kardashian da markası için küvette poz vermişti.
Gabby Allen
Eski Love Island yıldızı Gabby Allen traş bıcağını da sergilemekten geri kalmıyor.
Gabby bir değil tam iki küvet pozuyla akıma dahil olanlardan...
Olivia Attwood
Olivia Attwood ise siyah-beyaz bir karede.
Rochelle Humes
Rochelle Humes' havalı bir küvet pozuyla dikkat çekti.
Louise Thompson
Louise Thompson ise açık hava banyosuyla beğeni topladı.
Amber Turner
Amber Turner da biraz bacak şov yapmış gibi...
Emily Attack
Köpük sevenlerle devam ediyoruz...
Rosie Williams,
Rosie Williams gül yaprakları arasında şampanya banyosu yaparken...
Shanina Shayk
Shanina Shayk baharı getirmiş belli ki...
Vicky Pattison
Vicky Pattison klasik bir köpük banyosu pozunu tercih edenlerden...
Tina O'Brien
Tina O'Brien akımın en duru ismi...
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