Sahara Ray modaya uydu! Küvette cesur poz

Justin Bieber ile takıldığı dönemlerde adını duyuran ve verdiği cesur pozlarla sık sık gündeme gelen Sahara Ray küvette poz akımına uydu. Cesur pozuyla dikkat çekti. İşte akıma katılan ünlüler:

İşte "küvette poz trendi"nden fotoğraflar

Sahara Ray 23 yaşındaki model, bu kez de küvet pozuyla adından söz ettirdi.

Cindy Kimberly Lewis Hamilton’ıı ile adı anılan Cindy Kimberly, köpüklerin arasında şovunu yapıyor.

Charlotte Crosby Cesur pozlarıyla bilinen Charlotte Crosby küvetin kenarında tamamen çıplak oturuyor.

Ashley James Ashley James da akımda. Şaşkınmış gibi ama pek de habersiz değil gibi...

Emily Ratajkowski Ve tabii ki seksi pozların kadını Emily Ratajkowski durur mu? Hemen pozunu vermiş...

Aissleyne Horgan-Wallace Aissleyne Horgan-Wallace da burada...

Olivia Buckland, Olivia Buckland farklı olmayı seviyor belli ki... Köpük yok ama yüz maskesiyle ortamlarda...

Kim Kardashian Kim Kardashian da markası için küvette poz vermişti.

Gabby Allen Eski Love Island yıldızı Gabby Allen traş bıcağını da sergilemekten geri kalmıyor.

Gabby bir değil tam iki küvet pozuyla akıma dahil olanlardan...

Olivia Attwood Olivia Attwood ise siyah-beyaz bir karede.

Rochelle Humes Rochelle Humes' havalı bir küvet pozuyla dikkat çekti.

Louise Thompson Louise Thompson ise açık hava banyosuyla beğeni topladı.

Amber Turner Amber Turner da biraz bacak şov yapmış gibi...

Emily Attack Köpük sevenlerle devam ediyoruz...

Rosie Williams, Rosie Williams gül yaprakları arasında şampanya banyosu yaparken...

Shanina Shayk Shanina Shayk baharı getirmiş belli ki...

Vicky Pattison Vicky Pattison klasik bir köpük banyosu pozunu tercih edenlerden...