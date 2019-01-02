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Sahibinin arkasından umutsuzca koşan köpeği bakın kim sahiplendi

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YAŞAM  | 02.01.2019 16:48 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü yıldız Snoop Dogg, sokağa terk edilen ve sahibinin arkasından umutsuzca koşan o köpeği sahiplendi.

Sahibinin arkasından umutsuzca koşan köpeği bakın kim sahiplendi

Sokağa terk edilen köpeğin, sahibinin arkasından umutsuzca koşma görüntüleri tüm dünyada yankı uyandırmıştı. Geçtiğimiz günlerde güvenlik kamerasına takılan köpeğin terk edilme anı herkesi çok üzmüştü. Videonun yayınlanmasının ardından dünyanın dört bir tarafından köpeği sahiplenmek için talepler gelmeye başlamıştı. Artık onun da bir evi var. Ünlü hip hop yıldızı Snoop Dogg köpeği sahiplendi ve ona Snoop adını verdi.

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Güvenlik kamerası görüntülerinde, sahibinin köpeği önce araçtan indirdiği, yatağını bir kenara bıraktıktan sonra da hızla aracına binip gözlerden kaybolduğu görülüyordu. Şimdi adı Snoop olan köpek çaresizce sahibinin kullandığı aracın peşinden koşmuştu. Zavallı köpek olayın üstünden birkaç saat geçtikten sonra oradan geçen birisi tarafından bulunmuştu. Köpeğin terkedildiği ana ait görüntüleri ilk kez RSPCA sosyal medyada paylaşmıştı.

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Hip hop yıldızı Snoop Dogg da videoyu izleyenler arasındaydı. Barınakları ve hayvan hakları organizasyonları finansal olarak destekleyen ünlü yıldız, Daily Star’a videonun canını çok yaktığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Snoop Dogg terk edilen köpek

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