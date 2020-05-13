MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şahika Ercümen'den Survivor itirafı! 'Felaketti...'

Şahika Ercümen'den Survivor itirafı! 'Felaketti...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 08:47 | Son Güncelleme

Rekortmen milli yüzücü Şahika Ercümen, Instagram canlı yayınında soruları yanıtladı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rekortmen yüzücü Şahika Ercümen'in Survivor itirafı ise olay oldu.

Şahika Ercümen'den Survivor itirafı! 'Felaketti...'

Rekortmen milli yüzücü Şahika Ercümen, Spor Arena Instagram canlı yayınında soruları yanıtladı.

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen karantinada ailesiyle vakit geçirdiğini söyledi.

Suyu çok özlediğini söyleyen Ercümen Survivor ile ilgili de konuştu. Ercümen açıklamalarıyla olay oldu. İşte o sözler:

"Survivor'ı çok fazla takip edemiyorum. Bana çok uzun geliyor. 7'de başlayıp 12'lere falan kadar gidiyor. O kadar uzun ki zihnine girmeyi başarıyor. O bitiyor, arkasından yorumları geliyor. Kendi olduğum bölümlere hiç bakmadım ne yapmışım diye. Benim zamanımda sürekli insanlar birbirine bağırıyordu. Adada en zorlandığım şey oydu. Beni bırak adaya balıklarla yaşarım. Ama böyle muhabbet olmasa da suçlu damgasını yiyorduk. Benim olduğum Survivor felaketti.

Şimdi daha rahat bir Survivor var gördüğüm kadarıyla. Karakterli insan kazansın. O ona ne dedi, bu buna ne dedi değil de karaktari olan kazanır umarım.

'İLHAN İLE ÇOK İYİ ANLAŞIYORDUK AMA...'

Serhat Akın ile İlhan Mansız ikisi de farklı karakterdi. Serhat bağırıyordu bir şey yokken. İlhan ile başta çok iyi anlaşıyorduk. Yarışmadan önce de tanışıp gayet iyi anlaşıyorduk, antrenman yapıyorduk. Adada ikinci haftadan sonra birbirimize çok sert girmeye başladık. Orada muhtemelen aç kalmanın da etkisiyle agresifleştiklerini düşünüyorum. İkisi de eş değer sertlikteydi. İlhan ile daha çok şey paylaşmamıza rağmen sertliği kırıcıydı tabii."

Şahika Ercümen dizilerde oynamayı düşünmediğini de şu sözlerle ifade etti: "Kendimi bir dizide falan göremiyorum. Garip bir teklif gelmişti. Sinema filminde başrole yakın bir teklif gelmişti. Su altında geçiyordu. Cansel ve Ekin vardı. Ben bu teklifi kabul ettim. Bir kaza geçirdik, ben boğuluyordum. Cansel beni kurtarmaya çalışıyor falan. Filmi çektik, sonuna geldik. Yapım şirketinin sorunları oldu ve film yayınlanamadı. Çok eğlendim, kesin yapmam dediğim bir şey değil. Dizi olacağını sanmıyorum ama."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi
Ferdi Tayfur'a Devlet Bahçeli'den 'geçmiş olsun' telefonuFerdi Tayfur'a Devlet Bahçeli'den 'geçmiş olsun' telefonu
Makyajsız haliyle şaşırttıMakyajsız haliyle şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Aşkı belgelendi! Ünlü oyuncuyla...

Aşkı belgelendi! Ünlü oyuncuyla...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaştı: Her halimle gurur duyuyorum

Yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaştı: Her halimle gurur duyuyorum

Ayşe Arman'a konuştu! 'Cansız bedenine son sarılışım'

Ayşe Arman'a konuştu! 'Cansız bedenine son sarılışım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor'da kim elendi? Acun Ilıcalı'dan Ersin açıklaması! Survivor yeni eleme ne zaman olacak?

Acun'dan Survivor'da eleme açıklaması!

Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur'a MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'geçmiş olsun' telefonu

Ferdi Tayfur'a Devlet Bahçeli'den 'geçmiş olsun' telefonu

Survivor iletişim ödül oyununu kim kazandı? Survivor yarışmacıları Instagram canlı yayını ne zaman?

Survivor'dan canlı yayın yapacaklar!

Survivor Ersin'in vedası sosyal medyayı salladı! "Survivor izlerken ağladığıma inanamıyorum" Survivor Ersin Korkut kimdir?

Survivor'da en acı konsey! Ersin Türkiye'yi ağlattı!

Survivor'a veda eden Ersin Korkut için Pascal Nouma'dan paylaşım: Kanka benim şampiyonum sensin

Pascal'dan Ersin'e mesaj: Dön gel şampiyon

Survivor'dan elenen Ersin Korkut'un köpeği Mes ile ilgili sözleri duygulandırdı! Acun ağlamamak için kendini zor tuttu!

Öldüğünü bilmiyor! Acun'u duygulandıran sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.