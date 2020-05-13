Şahika Ercümen'den Survivor itirafı! 'Felaketti...'

Rekortmen milli yüzücü Şahika Ercümen, Spor Arena Instagram canlı yayınında soruları yanıtladı.

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen karantinada ailesiyle vakit geçirdiğini söyledi.

Suyu çok özlediğini söyleyen Ercümen Survivor ile ilgili de konuştu. Ercümen açıklamalarıyla olay oldu. İşte o sözler:

"Survivor'ı çok fazla takip edemiyorum. Bana çok uzun geliyor. 7'de başlayıp 12'lere falan kadar gidiyor. O kadar uzun ki zihnine girmeyi başarıyor. O bitiyor, arkasından yorumları geliyor. Kendi olduğum bölümlere hiç bakmadım ne yapmışım diye. Benim zamanımda sürekli insanlar birbirine bağırıyordu. Adada en zorlandığım şey oydu. Beni bırak adaya balıklarla yaşarım. Ama böyle muhabbet olmasa da suçlu damgasını yiyorduk. Benim olduğum Survivor felaketti.

Şimdi daha rahat bir Survivor var gördüğüm kadarıyla. Karakterli insan kazansın. O ona ne dedi, bu buna ne dedi değil de karaktari olan kazanır umarım.

'İLHAN İLE ÇOK İYİ ANLAŞIYORDUK AMA...'

Serhat Akın ile İlhan Mansız ikisi de farklı karakterdi. Serhat bağırıyordu bir şey yokken. İlhan ile başta çok iyi anlaşıyorduk. Yarışmadan önce de tanışıp gayet iyi anlaşıyorduk, antrenman yapıyorduk. Adada ikinci haftadan sonra birbirimize çok sert girmeye başladık. Orada muhtemelen aç kalmanın da etkisiyle agresifleştiklerini düşünüyorum. İkisi de eş değer sertlikteydi. İlhan ile daha çok şey paylaşmamıza rağmen sertliği kırıcıydı tabii."