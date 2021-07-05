Sahil Güvenlik filmi nerede çekildi? İşte Sahil Güvenlik filmi konusu ve oyuncu kadrosu…

2017 yılında vizyona giren filmin başrollerinde başarılı oyuncu Dwayne Johnson’ın yanında Zac Efron ve Alexandra Daddario gibi başarılı isimler yer alıyor. Sahil Güvenlik filminin ekranlara gelmesi ile beraber birçok izleyici de filmin nerede çekildiğini merak ediyor. Eşsiz deniz manzarası ve altın kumlara sahip olan bir plajda geçen filmin çekim yeri, oldukça merak ediliyor.

SAHİL GÜVENLİK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Şubat 2016 yılında çekimi gerçekleşen Sahil Güvenlik filmi Miami’de Boca Raton’da ve çeşitli sahil kasabalarında çekilmiştir. Bunun yanı sıra Deerfield Plajı ve Hollywood da çekim yeri olarak kullanılmıştır.

SAHİL GÜVENLİK FİLMİ OYUNCU KADROSU

Dwayne Johnson - Mitch Buchannon

Zac Efron - Matt Brody

Alexandra Daddario - Summer Quinn

Kelly Rohrbach - C.J. Parker

Priyanka Chopra - Victoria Leeds

Jon Bass - Ronnie

Ilfenesh Hadera - Stephanie Holden

Yahya Abdul-Mateen II - Garner Ellerbee

Rob Huebel - Don Thorpe

Hannibal Buress - Teknisyen Dave

Belinda – Carmen

SAHİL GÜVENLİK FİLMİ KONUSU

Sahil Güvenlik filminde Mitch Buchannon kendini işine adayan cesur ve sorumluluk sahibi cankurtarandır. Sorumlu olduğu koyu korumak Mitch Buchannon için her şeyden önce gelmektedir. Onunla beraber çalışan ekibinin herhangi bir sorunu yoktur ve sorumluluklarını mükemmel bir şekilde gerçekleştirmektedirler. Günün birinde arlarında yeni ekip üyesinin katılmasıyla birlikte ortalık karışır. Küstah olan yeni sahil güvenlik üyesi cankurtaran Mitch’in sinirlerini bozmaktadır.



