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Sahil Güvenlik filmi nerede çekildi? İşte Sahil Güvenlik filmi konusu ve oyuncu kadrosu…

05.07.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Sahil Güvenlik filmi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Seth Gordon’un oturduğu filmin senaryosunu ise Damian Shannon ve Mark Swift kaleme alıyor. Amerikan yapımı aksiyon komedi filmi türünde olan Sahil Güvenlik filminin başrollerinde Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach, Jon Bass, Ilfenesh Hadera ve Priyanka Chopra yer alıyor.

Sahil Güvenlik filmi nerede çekildi? İşte Sahil Güvenlik filmi konusu ve oyuncu kadrosu…

2017 yılında vizyona giren filmin başrollerinde başarılı oyuncu Dwayne Johnson’ın yanında Zac Efron ve Alexandra Daddario gibi başarılı isimler yer alıyor. Sahil Güvenlik filminin ekranlara gelmesi ile beraber birçok izleyici de filmin nerede çekildiğini merak ediyor. Eşsiz deniz manzarası ve altın kumlara sahip olan bir plajda geçen filmin çekim yeri, oldukça merak ediliyor.

SAHİL GÜVENLİK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

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Şubat 2016 yılında çekimi gerçekleşen Sahil Güvenlik filmi Miami’de Boca Raton’da ve çeşitli sahil kasabalarında çekilmiştir. Bunun yanı sıra Deerfield Plajı ve Hollywood da çekim yeri olarak kullanılmıştır.

SAHİL GÜVENLİK FİLMİ OYUNCU KADROSU

1

  • Dwayne Johnson - Mitch Buchannon
  • Zac Efron - Matt Brody
  • Alexandra Daddario - Summer Quinn
  • Kelly Rohrbach - C.J. Parker
  • Priyanka Chopra - Victoria Leeds
  • Jon Bass - Ronnie
  • Ilfenesh Hadera - Stephanie Holden
  • Yahya Abdul-Mateen II - Garner Ellerbee
  • Rob Huebel - Don Thorpe
  • Hannibal Buress - Teknisyen Dave
  • Belinda – Carmen

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SAHİL GÜVENLİK FİLMİ KONUSU

Sahil Güvenlik filminde Mitch Buchannon kendini işine adayan cesur ve sorumluluk sahibi cankurtarandır. Sorumlu olduğu koyu korumak Mitch Buchannon için her şeyden önce gelmektedir. Onunla beraber çalışan ekibinin herhangi bir sorunu yoktur ve sorumluluklarını mükemmel bir şekilde gerçekleştirmektedirler. Günün birinde arlarında yeni ekip üyesinin katılmasıyla birlikte ortalık karışır. Küstah olan yeni sahil güvenlik üyesi cankurtaran Mitch’in sinirlerini bozmaktadır.


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Anahtar Kelimeler:
Dwayne Johnson
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