Sahilde görüldü, kimse ne olduğunu çözemedi! Devasa yaratık merak edildi

Galler'deki Cefn Sidan Plajı'nda sabah saatlerinde ortaya çıkan dev kalıntının, büyük bir deniz canlısı ortaya çıktı. Yarı çürümüş haldeki iskelette kaburgalara benzer kemikler ve et parçaları balina olduğununa dair düşünceleri arttırdı.

Tanımlanamayan canlı, bölgede kısa sürede merak konusu oldu. Uzman ekiplerin inceleme yapması ve önce canlıyı, ardından ölüm nedenini belirlemesi bekleniyor.

BESLENME YETERSİZLİĞİNDEN KARA VURUYORLAR

Deniz canlılarının bu şekilde kıyıya vurması genellikle beslenme yetersizliği ya da deniz kirliliği ile ilişkilendiriliyor. Geçmişte Galler'in farklı bir plajında ise "uzaylıya benzeyen" tuhaf bir canlı kıyıya vurmuştu. İncelemeler sonucunda ise bunun aslında bir tür deniz kurdu olan "sea mouse" (deniz faresi) olduğu ortaya çıkmıştı.