Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Sahilde görüldü, kimse ne olduğunu çözemedi! Devasa yaratık merak edildi

İngiltere'nin popüler plajlarından biri olan Cefn Sidan Plajı'nda karaya vuran dev kalıntı merak konusu oldu. Uzmanlar ne olduğunu çözmeye çalışıyor.

Sahilde görüldü, kimse ne olduğunu çözemedi! Devasa yaratık merak edildi

Galler'deki Cefn Sidan Plajı'nda sabah saatlerinde ortaya çıkan dev kalıntının, büyük bir deniz canlısı ortaya çıktı. Yarı çürümüş haldeki iskelette kaburgalara benzer kemikler ve et parçaları balina olduğununa dair düşünceleri arttırdı.

Sahilde görüldü, kimse ne olduğunu çözemedi! Devasa yaratık merak edildi 1

Tanımlanamayan canlı, bölgede kısa sürede merak konusu oldu. Uzman ekiplerin inceleme yapması ve önce canlıyı, ardından ölüm nedenini belirlemesi bekleniyor.

BESLENME YETERSİZLİĞİNDEN KARA VURUYORLAR

Deniz canlılarının bu şekilde kıyıya vurması genellikle beslenme yetersizliği ya da deniz kirliliği ile ilişkilendiriliyor. Geçmişte Galler'in farklı bir plajında ise "uzaylıya benzeyen" tuhaf bir canlı kıyıya vurmuştu. İncelemeler sonucunda ise bunun aslında bir tür deniz kurdu olan "sea mouse" (deniz faresi) olduğu ortaya çıkmıştı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yolcu teknesi battı: 60 ölüYolcu teknesi battı: 60 ölü
Uyurken sırtlanların saldırısına uğradı! Antalya'da aslan saldırısına uğrayan kişinin yaptığıyla aynı şeyi yaparak hayatta kaldıUyurken sırtlanların saldırısına uğradı! Antalya'da aslan saldırısına uğrayan kişinin yaptığıyla aynı şeyi yaparak hayatta kaldı

Anahtar Kelimeler:
Galler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
SON DAKİKA | Küresel çapta Google krizi! Erişim sağlanamıyor: Gmail, YouTube, Spotify ve birçok uygulama...

SON DAKİKA | Küresel çapta Google krizi! Erişim sağlanamıyor: Gmail, YouTube, Spotify ve birçok uygulama...

Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! 'Jandarma' detayı dikkat çekti

Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! 'Jandarma' detayı dikkat çekti

Uyurken sırtlanların saldırısına uğradı! Antalya'da aslan saldırısına uğrayan kişinin yaptığıyla aynı şeyi yaparak hayatta kaldı

Uyurken sırtlanların saldırısına uğradı! Antalya'da aslan saldırısına uğrayan kişinin yaptığıyla aynı şeyi yaparak hayatta kaldı

Rusya ziyaretinde dikkat çeken görüntü! Bütün izleri yok edildi

Rusya ziyaretinde dikkat çeken görüntü! Bütün izleri yok edildi

Ünlü şarkıcıyla fotoğraf çektirmişlerdi! Tazminat kazandılar

Ünlü şarkıcıyla fotoğraf çektirmişlerdi! Tazminat kazandılar

Sahilde görüldü, kimse ne olduğunu çözemedi!

Sahilde görüldü, kimse ne olduğunu çözemedi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.