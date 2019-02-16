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Sahilde kahreden görüntü! Görenler hem üzüldü hem şaşırdı

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YAŞAM  | 16.02.2019 11:07 | Son Güncelleme

İzmir'deki Pamucak sahiline görenler gözlerine inanamadı. Sahile vuran 2 metre uzunluğundaki ölü yunus gören çevredekiler hemen yetkililere haber verirken, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü yaptığı açıklamada " Birçoğu denizdeki naylonları yutuyor ve boğuluyorlar. Daha sonra da sahile vuruyorlar" dedi.

Sahilde kahreden görüntü! Görenler hem üzüldü hem şaşırdı

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Pamucak sahilinde dün akşam saatlerinde çevredekiler, kıyıya vurmuş ölü bir yunus gördü, durumu yetkililere bildirdi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü ve ekibi olay yerine gelerek inceleme yaptı.

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Sürücü, "Son günlerde sıkça sahile vuran yunuslar için üzülüyoruz. Birçoğu denizdeki naylonları yutuyor ve boğuluyorlar. Daha sonra da sahile vuruyorlar.

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Bu olay deniz kaplumbağalarında da sıkça yaşanıyor. Vatandaşların haber vermesiyle geldik.

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İşlemleri yapıldıktan sonra yunusu kaldırarak gerekli yere gömülmesini sağlayacağız" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yunus izmir selçuk pamucak sahili

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Hadi akparti düşmanları yoruma. Naylon poşet kullanımına sınırlama getiren akpartiye giydirin.
@alparslan_1968_hdimb alparslan_1968_hdimb uyumaya devam dostum .kazığı tam hisssetmedin galiba .ama bekle açılmayacak yine farkına varmayacaksin
Başlığa bak neden kahrolacağım tamam üzücü bi durum ve bunun olduğu gibi yine herşeyin sebebi biziz ama kahrolacak birşey yok abartma insanlar ölüyor balık işte ne yapalım kahrolacak .
Yazık çöpünüzle başka canlıların dünyasını kirletmeyin artık
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