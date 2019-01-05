Sahile televizyon, buzdolabı vurdu! İnsanlar kapış kapış evine götürdü

Almanya'ya ait Borkum Adası'nda, MSC ZOE gemisinin üzerindeki konteynerlerin bir bölümü, yanlış yerleştirmesi yüzünden denize düştü. Hollanda sahillerine vuran konteynerdeki ürünler ise birçok kişiye bayram ettirdi.

Almanya'ya ait Borkum Adası açıklarında dev gemiden 270 konteyner denize düştü. Fırtına o kadar güçlüydü ki, onlarca konteyner Hollanda açıklarına kadar sürüklendi.

Akıntıyla Hollanda kıyılarındaki beş adaya gelen konteynerlerde yok yoktu. Oyuncaklar, televizyonlar, ayakkabılar, sandalyeler, beyaz eşyalar...

İşte devasa ekranlı sağlam bir televizyon kapanların sevinci...

Yetkililer, kayıp konteynerlerin üçünde zehirli peroksit maddesinin bulunduğunu söyledi. Alman ve Hollandalı sahil güvenlik güçleri halka bu konteynerlerden uzak durmaları çağrısı yaptı.

Sahildeki kalıntıların temizlenmesi için gönüllüler çalıştı.



