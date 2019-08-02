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Sahiller doldu taştı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 02.08.2019 16:29 | Son Güncelleme

Antalya'da sıcak havada serinlemek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Sahiller doldu taştı!
GİDİŞ
İstanbul
2019-08-09 07:10:00
Antalya
2019-08-09 08:30:00
DÖNÜŞ
Antalya
2019-08-16 07:30:00
İstanbul
2019-08-16 09:00:00
616.06 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-08-09 13:55:00
Antalya
2019-08-09 15:05:00
DÖNÜŞ
Antalya
2019-08-16 09:20:00
İstanbul
2019-08-16 11:00:00
1273.18 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-08-09 20:55:00
Antalya
2019-08-09 22:05:00
DÖNÜŞ
Antalya
2019-08-16 05:25:00
İstanbul
2019-08-16 07:00:00
693.61 TL
SATIN AL

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 74'e ulaştı.

Sıcak ve nemli havadan bunalanlar, Konyaaltı Sahilinde denize girerek serinledi.

Sarısu'dan 650 metre yükseklikteki Tünektepe'ye teleferikle çıkan yerli ve yabancı turistler ise bir yandan manzaranın keyfini çıkarırken bir yandan kentin üzerini örten nem bulutlarını görme fırsatı buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya sahil

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