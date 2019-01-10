Şahin Kendirci’den Aleyna Tilki açıklaması! Aşk yaşıyorlar mı?

İlk olarak daha çocuk yaşta katıldığı müzik yarışmaları ile adını duyuran Şahin Kendirci son olarak Müslüm adlı filmde oynamış ve başarılı oyunculuğuyla da göz doldurmuştu. Aslen Urfalı olan Kendirci bir sosyal medya hesabı tarafından ortaya atılan ‘Aleyna Tilki ile aşk yaşıyor’ iddialarına 2. Sayfa programına katılarak canlı yayında cevap verdi.

Şahin Kendirci program sunucularının ‘aranızda aşk var mı?’ sorusuna şu yanıtı verdi: “Haberler çıkmış, sadece sustum çünkü şöyle söyleyeyim anne babamın yanında böyle şeyler konuşmaktan utanıyorum. Çünkü bizim ailemizde böyle bir şey olmaz siz de biliyorsunuz sizin elinizde büyüdüm. Hiç tanışmadık ama kendisini ve yaptığı işi seviyorum, kendisi meslektaşımdır. Kendisine de yürüdüğü yolda başarılar diliyorum. Aynı işi yapıyoruz, meslektaşım ve yaptığı işe saygı duyuyorum ve tanışmıyoruz da… Sosyal medyada dönen haberleri bana sormaya başladılar o kadar çok bana soran oldu ki ben de canlı yayına bağlanarak bu haberlere bir açıklık getirmek istedim. Anne babam yanımda olduğu için bunları söylerken onların yanında konuşurken utanıyorum, böyle bir şey yok Aleyna Tilki’ye ve yaptığı işe saygım var ancak böyle bir aşk söz konusu olamaz…”

