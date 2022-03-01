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Şahin Kendirci kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Alişan ile Hayata Gülümse programının konuğu Şahin Kendirci filmleri nelerdir?

01.03.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahin Kendirci, Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk oldu. Canlı yayın Alişan'ın yönelttiği sorulara yanıt veren genç oyuncu Şahin Kendirci programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki Şahin Kendirci kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Alişan ile Hayata Gülümse programının konuğu Şahin Kendirci filmleri nelerdir? İşte Şahin Kendirci'nin hayatı ve biyografisi...

Şahin Kendirci kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Alişan ile Hayata Gülümse programının konuğu Şahin Kendirci filmleri nelerdir?

Şahin Kendirci, Alişan ile Hayata Gülümse programında hayatı, şarkıcılık ve oyunculuk kariyerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Programın ardından Şahin Kendirci merak konusu oldu. Bu kapsamda Şahin Kendirci kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Alişan ile Hayata Gülümse programının konuğu Şahin Kendirci filmleri nelerdir? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Şahin Kendirci'nin hayatı, biyografisi, oynadığı filmler ve oyunculuk kariyerine ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

Şahin Kendirci kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 tarihinde Adana'da doğdu.

Şahin Kendirci aslen Şanlıurfalı'dır. Beş kardeş olan Kendirci ikiz eşidir.

Şahin Kendirci'nin ikiz kardeşi Muhammet Kendirci, Adana'da bir restoranda komi olarak çalışıyor. Ailesine destek olmak için okulu bırakan Şahin Kendirci, eğitimine açıktan devam ediyor.

Küçük yaştan bu yana müziğe ilgisi devam eden Şahin Kendirci, O Ses Türkiye ve Yetenek Sizsiniz yarışmalarına katıldı ve sesiyle yarışmaların öne çıkan isimlerinden biri oldu. Genç yetenek, asıl popülerliğini ise Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldığı Müslüm filmiyle yakaladı. Başrollerini Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor'un paylaştığı filmde Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandırdı.

Şahin Kendirci kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE PROGRAMININ KONUĞU ŞAHİN KENDİRCİ FİLMLERİ NELERDİR?

Şahin Kendirci'nin rol aldığı filmler şu şekilde:

2019 - Şampiyon (dizi)

2018 - Müslüm

2015 - Bana Masal Anlatma

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TRT 1 Şampiyon dizisi Alişan Müslüm Gürses
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