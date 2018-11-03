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Şahin Tepesi dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Şahin Tepesi oyuncu kadrosu ve konusu! 1. yeni bölüm fragmanı izle

DİZİ HABERLERİ  | 03.11.2018 02:39 | Son Güncelleme

ATV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Şahin Tepesi'nin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. 80'li yılların dünyaca ünlü dizisi Şahin Tepesi'nin yerli uyarlaması olan dizi çarpıcı konusuyla da dikkatleri çekecek. Vatanım Sensin'le yıldızı parlayan Boran Kurum ile birlikte Zerrin Tekindor, Ebru Özkan ve Aybüke Pusat da başrollerde oynuyor. Peki Şahin Tepesi dizisi ne zaman başlıyor? Şahin Tepesi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...İşte 1. bölümden yeni fragman....

Şahin Tepesi dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Şahin Tepesi oyuncu kadrosu ve konusu! 1. yeni bölüm fragmanı izle

ATV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Şahin Tepesi yakında başlıyor. Dizinin 1. bölümünden de yeni fragman yayınlandı. Şahin Tepesi'nde Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Leyla Tanlar, Mustafa Mert Koç ve Kaan Taşaner başrolleri paylaşıyor.

Çok yakında izleyiciyle buluşacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral otururken senaristliğini Melek Gençoğlu üstlenmekte. Çok yakında izleyiciyle buluşacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral otururken senaristliğini Melek Gençoğlu üstlenmekte.

ŞAHİN TEPESİ KONUSU NEDİR?
Dizinin oyuncu kadrosunda ise usta oyuncular Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu'nun yanı sıra genç yetenekler Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç yer alıyor.
Şahin Tepesi birbirlerinin hayatından çalan iki kadının güç savaşını ve bu savaşın ortasında kalan iki gencin aşkları için verdikleri mücadeleyi anlatacak.

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