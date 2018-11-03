Şahin Tepesi dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Şahin Tepesi oyuncu kadrosu ve konusu! 1. yeni bölüm fragmanı izle

ATV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Şahin Tepesi yakında başlıyor. Dizinin 1. bölümünden de yeni fragman yayınlandı. Şahin Tepesi'nde Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Leyla Tanlar, Mustafa Mert Koç ve Kaan Taşaner başrolleri paylaşıyor.

Çok yakında izleyiciyle buluşacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral otururken senaristliğini Melek Gençoğlu üstlenmekte. Çok yakında izleyiciyle buluşacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral otururken senaristliğini Melek Gençoğlu üstlenmekte.

ŞAHİN TEPESİ KONUSU NEDİR?

Dizinin oyuncu kadrosunda ise usta oyuncular Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu'nun yanı sıra genç yetenekler Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç yer alıyor.

Şahin Tepesi birbirlerinin hayatından çalan iki kadının güç savaşını ve bu savaşın ortasında kalan iki gencin aşkları için verdikleri mücadeleyi anlatacak.

