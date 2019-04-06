Şahinin yaptığı davranış herkesi şaşırttı

Kanada'da bir kızıl kuyruklu şahin için görüntü kaydeden kameraya ilginç anlar yansıdı. Söz konusu görüntüde anne şahin, yuvasında bulunan dört adet yumurtayı dışarıda bulduğu bir naylon parçasıyla korudu. Yağmurun yağması nedeniyle yumurtaları bulduğu naylon çöple kapatan kızıl kuyruklu şahinin bu videosu sosyal medyada da ilgiyle izlendi.

