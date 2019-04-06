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Şahinin yaptığı davranış herkesi şaşırttı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 06.04.2019 11:46 | Son Güncelleme

Kanada'da kayda geçtiği belirtilen bir kızıl kuyruklu şahinin videoya yansıyan anlarında bulduğu çöpü kullanma şekli herkesi şaşırttı.

Kanada'da bir kızıl kuyruklu şahin için görüntü kaydeden kameraya ilginç anlar yansıdı. Söz konusu görüntüde anne şahin, yuvasında bulunan dört adet yumurtayı dışarıda bulduğu bir naylon parçasıyla korudu. Yağmurun yağması nedeniyle yumurtaları bulduğu naylon çöple kapatan kızıl kuyruklu şahinin bu videosu sosyal medyada da ilgiyle izlendi.

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Şahin yumurta kızıl kuyruklu şahin naylon çöp

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