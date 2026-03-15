Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat

Şahinlerin avı, kuşların kaçışı: Ekşisu Kuş Cenneti görüntülendi

İçerik devam ediyor

Erzincan’da bulunan Ekşisu Kuş Cenneti’nde farklı kuş türleri ve şahinlerin av anları drone ile görüntülendi. Sulak alanda bulunan kuşlar ve gökyüzünde süzülen sürüler, drone görüntüleriyle kaydedildi.

Erzincan’da doğaseverlerin sıkça ziyaret ettiği Ekşisu Kuş Cenneti, kış aylarında da birçok kuş türüne ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

ETKİLEYİCİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kış mevsiminin etkisini sürdürmesine rağmen çok sayıda kuşun bölgeden ayrılmadığı gözlemlenirken, sulak alan üzerinde uçuşan kuş sürüleri etkileyici görüntüler oluşturdu.

Drone ile kaydedilen görüntülerde kuşların uçuşlarının yanı sıra doğadaki yaşam mücadelesi de yer aldı.

Av peşinde dolaşan şahinlerin kuş sürülerine yaptığı ani saldırılar da kameraya yansıdı. Kuşların hızla yön değiştirerek şahinlerden kaçmaya çalıştığı anlar dikkat çekti.

ZENGİN ÇEŞİTLİLİĞİYLE BİLİNİYOR

Zengin kuş çeşitliliğiyle öne çıkan Ekşisu Kuş Cenneti, yılın her döneminde doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcileri için önemli bir yaşam alanı olma özelliğini sürdürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Erzincan kuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.