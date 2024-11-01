Sahiplendiği sincap yetkililer tarafından alınınca sosyal medyada tepki yağdı... 20 bin kişi sincabın sahibine teslim edilmesi için imza topladı

ABD’nin New York eyaletinde, 7 yıl önce Mark Longo tarafından kurtarılan ‘Peanut’ isimli sincap sosyal medyada fenomen haline geldi.

ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI TARAFINDAN YETKİLİLER GELDİ

Komşularının vahşi hayvan beslediği gerekçesiyle şikayet ettiği Longo’nun evine Çevre Koruma Bakanlığı'ndan (DEC) gelen yetkililer sincaba el koydu.

20 BİN KİŞİ İMZALADI

Fenomen sincap ‘Peanut’ için imza kampanyası başlatıldı. Yaklaşık 20 bin kişinin imzaladığı kampanyada sincabın Mark Longo’ya geri verilmesi çağrısında bulunuldu.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

DEC sözcüsü yaptığı açıklamada, "Kamuoyundan kuduz taşıyabilecek hayvanların güvenli olmayan şekilde barındırılması ve yaban hayatının evcil hayvan olarak yasadışı şekilde beslenmesi hakkında çok sayıda rapor aldıktan sonra soruşturma başlatıldı” ifadelerini kullandı.

(DHA)