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Alanya'da evlat dehşeti! Bıçaklanan ve markete sığınan anneyi izinli polis memuru kurtardı

20.01.2023 01:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşanan korkunç olayda psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen genç, annesini bıçakla yaraladı. Can havliyle evden kaçan kadın sokağa çıkarak evlerinin yanındaki markete sığındı. Markete gelerek annesini yine bıçaklamak isteyen genci, alışveriş yapmak için içeride bulunan izinli polis memuru etkisiz hale getirdi.

Alanya'da evlat dehşeti! Bıçaklanan ve markete sığınan anneyi izinli polis memuru kurtardı

Alanya'daki olay dün akşam saatlerinde Hacet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İ.T, annesi Ülkü T., ile yaşadıkları dairede tartışmaya başladı.

YARALADIĞI ANNESİNİ BIÇAKLA KOVALADI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İ.T, eline aldığı bıçakla annesini yaraladı. Can havliyle evden kaçan kadın, yaralı halde evlerinin yanındaki markete sığındı. Bu esnada İ.T de bıçakla annesini kovalayarak markete geldi.

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İZİNLİ POLİS MEMURU HAYATINI KURTARDI

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Market içerisinde İ.T, annesine saldırmak istediği sırada alışveriş yapmak için o an içeride bulunan izinli polis memuru İ.T’ye müdahale ederek elindeki bıçağı aldı.

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Etkisiz hale getirilen İ.T, gözaltına alınırken, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Ülkü T.’yi hastaneye kaldırıldı.

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İki bıçak darbesi alarak ağır yaralı olduğu öğrenilen Ülkü T, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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