Şahmaran'ın Şahsu'sunun cinsel ilişki sahnelerinden sonra ayakları gündemde

Burak Deniz, Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü oynadığı Şahmaran dizisi yayınlandığı andan itibaren gündemde. Kiminin çok beğendiği kiminin ise eleştirdiği dizide başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya'nın yılanla sahnesi gündem olmuştu.

Sarıkaya'nın bir sahnede görünen ayakları da sosyal medyaya damga vurdu.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de hayran bırakan Serenay Sarıkaya'nın bir sahnede masada oturduğu pozu sosyal medyada paylaşıldı.

Duruşun da verdiği etkiyle ayakları olduğundan daha büyük görünen Sarıkaya sosyal medyayı ikiye böldü. Güzel oyuncunun ayakları hakkında acımasız yorumlar yapan kullanıcılara diğer kullanıcılar tepki gösterdi.





