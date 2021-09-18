Şahmeran dizisini duyuran Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımına beğeni yağdı

Serenay Sarıkaya, Netflix'te yayınlanacak olan Şahmeran dizisinin çekimleri için geçtiğimiz günlerde Adana'ya gitti.

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrollerde oynayacağı dizinin çekimleri Adana, Tarsus ve Datça'da gerçekleşecek.

Geçtiğimiz günlerde Instagram paylaşımıyla yeni dizisinin müjdesine hayranlarıne veren güzel oyuncu, çekimler için bulunduğu Adana'da otomobilin içinde poz verdi.

Instagram'da 9 milyondan fazla takipçisi olan Sarıkaya'nın pozuna saatler içinde 200 binden fazla beğeni geldi.



