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Şahmeran dizisini duyuran Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımına beğeni yağdı

18.09.2021 02:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Serenay Sarıkaya, yeni dizisi Şahmeran'ın çekimlerine başladı. Dizi için Adana'da bulunan güzel oyuncu, otomobilin içinde çekilen bir pozunu paylaştı.

Şahmeran dizisini duyuran Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımına beğeni yağdı

Serenay Sarıkaya, Netflix'te yayınlanacak olan Şahmeran dizisinin çekimleri için geçtiğimiz günlerde Adana'ya gitti.
Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrollerde oynayacağı dizinin çekimleri Adana, Tarsus ve Datça'da gerçekleşecek.

Serenay Sarıkaya'dan Şahmeran paylaşımı! &quot;Geliyor gelmekte olan...&quot;Serenay Sarıkaya'dan Şahmeran paylaşımı! "Geliyor gelmekte olan..."

Geçtiğimiz günlerde Instagram paylaşımıyla yeni dizisinin müjdesine hayranlarıne veren güzel oyuncu, çekimler için bulunduğu Adana'da otomobilin içinde poz verdi.

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Instagram'da 9 milyondan fazla takipçisi olan Sarıkaya'nın pozuna saatler içinde 200 binden fazla beğeni geldi.


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Serenay Sarıkaya
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