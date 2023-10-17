Sahne şovuyla olay olan Madonna'ya büyük ceza! 10 milyon TL...

Madonna, "Celebration" (Kutlama) adlı dünya turnesine sorunlu başladı. Pazar günü Londra'daki O2 Arena'da verdiği konserde müzik yasağını deldiği için şimdi 300 bin sterlin (10 milyon TL) para cezasıyla karşı karşıya.

65 yaşındaki "pop müziğin kraliçesi", pazar günü konseri 22.30'da bitirmesi gerekirken 23.00'te bitirmişti. Ancak konsere geç çıktığı için yasak saatini aşmasına rağmen gösteriyi aniden bitirmiş ve konser listesindeki dört şarkıyı söyleyememişti. Konserin yarıda kesilmesi hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

Gösterinin, arenadaki etkinliklerin pazartesi ile cumartesi günleri arası en geç 23.00 ve pazar günü en geç 22.30'a kadar biteceğini belirten yasağı aştığı için yarıda kesildiği düşünülüyor.

Konserini kısa kesmesine rağmen Madonna yine de süreyi 30 dakika aştı. Programın geç saatte sonlandırılması Madonna'nın toplam 300 bin sterlin para cezasına çarptırılması anlamına geliyor.





