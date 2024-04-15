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  4. Sahnedeki hareketleri ağızları açık bıraktı! Tuğba Ekinci'den eleştirilere tepki: Sadece yobaz değil..."

Sahnedeki hareketleri ağızları açık bıraktı! Tuğba Ekinci'den eleştirilere tepki: Sadece yobaz değil..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.04.2024 07:42
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Gerek paylaşımları gerekse açıklamalarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Tuğba Ekinci sahnede kendinden geçerek ilginç dans hareketlerinde bulundu. Hareketleri 'müstehcen' bulunan Ekinci'ye eleştiri yağınca şarkıcı sert ifadeler kullandı.

Sahnedeki hareketleri ağızları açık bıraktı! Tuğba Ekinci'den eleştirilere tepki: Sadece yobaz değil..."

Maslak'ta sahne alan Tuğba Ekinci cesur kostümüyle dikkat çekti. Tuğba Ekinci dans ettiği anları sosyal medya sayfasından paylaşınca ağızları açık bıraktı.

Çayı demle geliyorum" notuyla danslarını yayınlayan Ekinci'nin jartiyerli kostümü de gözlerden kaçmadı.

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Ekinci'nin dansı ve hareketleri ise müstehcen bulunarak eleştirildi. Ancak şarkıcı eleştirilere sessiz kalmadı ve kendisine yapılan eleştirilere sert çıkıp hakaretlerde bulundu.

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"Vay arkadaş! Yaşadığın ülke kaderin" diyen Tuğba Ekinci devamında şunları söyledi:

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"Sadece yobaz değil evde oturan hareketsiz şişman boğalarsınız haha obezoğlu obezsiniz. Namustan bahseder herkesin malına kocasına ya da karısına göz dikersiniz. Kimlere kaldık işimizi yaparken..."

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Tuğba Ekinci sosyal medya ele söyledi
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