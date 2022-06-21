MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sahneden indirilen şarkıcı Sefo sosyal medyadan isyan etmişti! Bodrum Kaymakamlığı açıklama yaptı

Sahneden indirilen şarkıcı Sefo sosyal medyadan isyan etmişti! Bodrum Kaymakamlığı açıklama yaptı

21.06.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sefo adıyla bilinen rapçi Seyfullah Sağı Bodrum’daki konserinde gece 00.30’da sahneden indirildiğini ifade ederek isyan etmişti. Sosyal medyadan video paylaşan Sefo "Arkadaşlar saat 00.30, Bodrum’dayız ve ben valiliğin talimatıyla sahneden indirildim" demişti. Bodrum Kaymakamlığı ise şarkıcının paylaşımının ardından açıklama yaptı.

Sahneden indirilen şarkıcı Sefo sosyal medyadan isyan etmişti! Bodrum Kaymakamlığı açıklama yaptı

"Bilmem mi" şarkısıyla popüler olan Sefo, Bodrum’daki konserinde gece 00.30’da sahneden indirilmişti. Sahneden indikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karara tepki gösteren Sefo, "Arkadaşlar saat 00.30, Bodrum’dayız ve ben valiliğin talimatıyla sahneden indirildim. Bu ülkede gerçekten çok sıkıldım. Böyle bir şey olamaz ya. Saat 00.30 yaa 01.00’e kadar değil miydi? Saçmalık bu saçmalık. O kadar insan geldi buraya bekledi. Yarım saat vaktimiz yok mu şarkı çalabilmek adına? Neden ya neden? Ne istiyorsunuz anlamadım." ifadelerini kullanmıştı.

AW651213_01

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Kaymakamlık tarafından konser faaliyetinin valilik emri ile saat 01.00'dan önce sonlandırıldığı iddiası üzerine müzik açıklaması yapıldı.

AW651213_03

Bodrum Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında Bodrum ilçemizde bulunan Gümbet Bölgesi Barlar Sokağı'nda konser faaliyetinin valilik emri ile saat 01.00'dan önce sonlandırıldığı iddiası ile ilgili olarak; Bilineceği üzere Bodrum ilçemizde konaklama tesislerinin ve meskenlerinin yoğun olarak bulunduğu Gümbet bölgesinde yaz turizmi ile birlikte 'Gürültü' konusundaki denetimlere ağırlık verilmektedir. Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 14. Maddesi'nde, 'Şehir ve kasabalarda gerek mesken içinde ve gerek dışında saat 24.00'den sonra her ne suretle olursa olsun civar halkının rahat ve huzurunu bozacak surette gürültü yapanlar polisçe menolunur. Bu yasağı dinlemeyenler hakkında Ceza Kanununun 546.ncı maddesine göre takibat yapılır' hükmü amirdir. 20.06.2022 günü Bodrum ilçemiz Gümbet Bölgesinde yapılan ses denetimlerinde de açık alanda faaliyette bulunan işletmelerin müzik faaliyetlerini saat 00.00'da sonlandırılması sağlanmıştır. Sosyal medya görüntülerinden de anlaşılacağı üzere konser faaliyetinde bulunan işletmenin yasal mevzuat çerçevesinde açık alanda bulunan faaliyetini sonlandırması istenmiş ve işletme tarafından bu faaliyet kolluk kuvvetlerinin ikazları sonucunda sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diva'dan 1,5 milyon TL'lik asansörlü mezar isyanı: Ölmedim arkadaşlarDiva'dan 1,5 milyon TL'lik asansörlü mezar isyanı: Ölmedim arkadaşlar
4 kızıyla birlikte poz verdi! O detay gözlerden kaçmadı4 kızıyla birlikte poz verdi! O detay gözlerden kaçmadı
Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleğiOyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği
Anahtar Kelimeler:
Bodrum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Halk plajında iğrenç olay! Vatandaşlar yakalayıp dövdü

Halk plajında iğrenç olay! Vatandaşlar yakalayıp dövdü

ORC'den son seçim anketi! 7 büyükşehirde son durum...

ORC'den son seçim anketi! 7 büyükşehirde son durum...

Dikkat çeken sözler: Ya faiz artırımı ya da erken seçim

Dikkat çeken sözler: Ya faiz artırımı ya da erken seçim

Fenerbahçe'de bir devrin sonu! Vedasını açıkladı...

Fenerbahçe'de bir devrin sonu! Vedasını açıkladı...

Altında rekor için tarihi verdiler…

Altında rekor için tarihi verdiler…

Burak Yılmaz'dan 5 yıllık imza!

Burak Yılmaz'dan 5 yıllık imza!

İlginizi Çekebilir

İnsanı canından bezdiren tavan lekesinden anında kurtulun

İnsanı canından bezdiren tavan lekesinden anında kurtulun

Bebek bakıcısının itirafı olay oldu! “Bebeğe tecavüz ettim...”

Bebek bakıcısının itirafı olay oldu! “Bebeğe tecavüz ettim...”

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

5 yaşındaki oğlunu arabada unuttu! 3 saat boyunca sıcakta kaldı

5 yaşındaki oğlunu arabada unuttu! 3 saat boyunca sıcakta kaldı

Elindekiler döküldü, fayanslar tertemiz oldu! İşte inanılmaz tarif

Elindekiler döküldü, fayanslar tertemiz oldu! İşte inanılmaz tarif

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.