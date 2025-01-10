Sahneye hem geç hem de alkollü çıktı! Müşteriler salonu tek tek terk etti! Niran Ünsal'a 10 milyon liralık tazminat davası

Gerçek adı Fatma Uludan Canevi olan Niran Ünsal bir dönem sık sık adından söz ettiriyordu. Hatta bir dönem tesettüre bile giren Ünsal hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla manşetlerden düşmüyordu.

Niran Ünsal, şimdi de 10 milyon liralık tazminatla karşı karşıya kaldı. Yılbaşı gecesi, Ankara’da Akman Rönesans'ta sahneye çıkmak için 1 milyon liraya anlaşan Ünsal, sahneye hem geç hem de alkollü çıktı.

Anlaşmaya göre Niran Ünsal saat 23.00'te sahneye çıkacaktı ancak ünlü isim bir türlü kulisten çıkamadı ve 00.41'de sahne aldı. Ünsal, müşteriler tarafından protesto edildi.

SALONU TEK TEK TERK ETTİLER

Niran Ünsal'ın alkollü olması ve şarkı söylerken sürekli olarak sigara içmesi, hem işletmecileri hem de müşterileri çileden çıkardı. Müşteriler, Ünsal’ı yuhalayarak protesto ederken birçoğu gece sona ermeden salonu terk etti.

10 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT

Mekânın sahibi Faysal Akman'ın Habertürk'e yaptığı açıklamada; müşterilerin ücretlerini iade etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Akman, uğradıkları maddi ve manevi zarar için Niran Ünsal'a 10 milyon liralık tazminat davası açacaklarını dile getirdi.