MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sahneye hem geç hem de alkollü çıktı! Müşteriler salonu tek tek terk etti! Niran Ünsal'a 10 milyon liralık tazminat davası

Sahneye hem geç hem de alkollü çıktı! Müşteriler salonu tek tek terk etti! Niran Ünsal'a 10 milyon liralık tazminat davası

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.01.2025 11:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Beyaz Sevda', 'Hayranım', 'Helal Et' ve 'Haktan' gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla adından söz ettiren Niran Ünsal bu defa bambaşka bir olayla gündeme geldi. Yılbaşı gecesinde sahneye çıktığı mekânın itibarını zedelediği gerekçesiyle Niran Ünsal'a 10 milyon liralık tazminat davası açılacağı ortaya çıktı.

Sahneye hem geç hem de alkollü çıktı! Müşteriler salonu tek tek terk etti! Niran Ünsal'a 10 milyon liralık tazminat davası

Gerçek adı Fatma Uludan Canevi olan Niran Ünsal bir dönem sık sık adından söz ettiriyordu. Hatta bir dönem tesettüre bile giren Ünsal hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla manşetlerden düşmüyordu.

Niran Ünsal, şimdi de 10 milyon liralık tazminatla karşı karşıya kaldı. Yılbaşı gecesi, Ankara’da Akman Rönesans'ta sahneye çıkmak için 1 milyon liraya anlaşan Ünsal, sahneye hem geç hem de alkollü çıktı.

Anlaşmaya göre Niran Ünsal saat 23.00'te sahneye çıkacaktı ancak ünlü isim bir türlü kulisten çıkamadı ve 00.41'de sahne aldı. Ünsal, müşteriler tarafından protesto edildi.

niran 1

SALONU TEK TEK TERK ETTİLER

Niran Ünsal'ın alkollü olması ve şarkı söylerken sürekli olarak sigara içmesi, hem işletmecileri hem de müşterileri çileden çıkardı. Müşteriler, Ünsal’ı yuhalayarak protesto ederken birçoğu gece sona ermeden salonu terk etti.

NİRAN 2

10 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT

Mekânın sahibi Faysal Akman'ın Habertürk'e yaptığı açıklamada; müşterilerin ücretlerini iade etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Akman, uğradıkları maddi ve manevi zarar için Niran Ünsal'a 10 milyon liralık tazminat davası açacaklarını dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Niran Ünsal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Memur-Sen Başkanı'nın maaşı dudak uçuklattı: "Gözlerimle gördüm"

Memur-Sen Başkanı'nın maaşı dudak uçuklattı: "Gözlerimle gördüm"

'Araba alsam yeter demiştim, bu kadar büyüyeceğini düşünmedim'

'Araba alsam yeter demiştim, bu kadar büyüyeceğini düşünmedim'

Söylentisi yetti! Aynı gün içinde bile 500 bin TL yükselmiş...

Söylentisi yetti! Aynı gün içinde bile 500 bin TL yükselmiş...

Prof. Dr. Okan Tüysüz riskli illeri tek tek sıraladı! "7 büyüklüğünde deprem olabilir"

Prof. Dr. Okan Tüysüz riskli illeri tek tek sıraladı! "7 büyüklüğünde deprem olabilir"

Oyundan tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde istismar eden sapık mide bulandırdı

Oyundan tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde istismar eden sapık mide bulandırdı

Büyük aşk bitti! Böyle duyurdu

Büyük aşk bitti! Böyle duyurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.