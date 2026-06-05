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Sahra Çölü'nde otobüs faciası! Günlerce yardım beklediler: 49'u susuzluktan öldü!

Sahra Çölü'nde meydana gelen korkunç olay dünyanın gündemine oturdu. Kurban bayramı dönüşü evlerine dönen kişiler bir otobüse bindi. Ancak otobüs Sahra Çölü'nde arızalandı. Kavurucu sıcaklarda araçta mahsur kalan en az 49 kişi susuzluktan yaşamını yitirdi. Facia, otobüsten ayrılarak çölde 50 kilometreye yakın yürüyen iki kişinin durumu yetkililere bildirmesiyle ortaya çıktı.

Sahra Çölü'nde otobüs faciası! Günlerce yardım beklediler: 49'u susuzluktan öldü!
Doğukan Akbayır

BBC'de yer alan habere göre, hayatını kaybedenler Mali'de katıldıkları bir dini festivalden dönerken yolda kaldı. Araç, Nijer ile Cezayir arasındaki önemli sınır geçiş noktalarından biri olan Assamaka'nın yaklaşık 80 kilometre batısında arızalandı.

Sahra Çölü nde otobüs faciası! Günlerce yardım beklediler: 49 u susuzluktan öldü! 1

GÜNLERCE TAMİR ETMEYE ÇALIŞTILAR

Agadez Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yolcuların aşırı sıcaklıkların ve su kaynaklarının bulunmadığı son derece zorlu bir bölgede mahsur kaldıkları belirtildi. Günler boyunca sürücü ve yolcular aracı tamir etmeye çalışsa da tüm girişimler başarısız oldu.

PLANLANAN GÜZERGAHTAN ÇIKMIŞ

Kamyonun Mali'nin Telhandek kasabasından yola çıktığı ancak daha sonra planlanan güzergâhından saptığı bildirildi. Su kaynaklarının tükenmesiyle birlikte yolcuların hayatta kalma şansı giderek azaldı.

Sahra Çölü nde otobüs faciası! Günlerce yardım beklediler: 49 u susuzluktan öldü! 2

2 KİŞİ 50 KİLOMETREDEN FAZLA YÜRÜYEREK KURTULDU

Faciadan yalnızca iki kişi kurtuldu. Çölde yaklaşık 50 kilometrelik uzun ve zorlu bir yürüyüşün ardından Assamaka'ya ulaşanlar, yetkililere haber vererek arama-kurtarma çalışmalarının başlatılmasını sağladı.

TOPLU MEZARA DEFNEDİLDİLER

Olay yerine ulaşan ekipler, hareketsiz haldeki kamyonun altında ve çevresinde onlarca cansız bedenle karşılaştı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, bölgeye gönderilen kurtarma ekipleri tarafından toplu mezarlara defnedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mali Nijer Sahra Çölü
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