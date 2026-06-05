Sahra Çölü'nde otobüs faciası! Günlerce yardım beklediler: 49'u susuzluktan öldü!

BBC'de yer alan habere göre, hayatını kaybedenler Mali'de katıldıkları bir dini festivalden dönerken yolda kaldı. Araç, Nijer ile Cezayir arasındaki önemli sınır geçiş noktalarından biri olan Assamaka'nın yaklaşık 80 kilometre batısında arızalandı.

GÜNLERCE TAMİR ETMEYE ÇALIŞTILAR

Agadez Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yolcuların aşırı sıcaklıkların ve su kaynaklarının bulunmadığı son derece zorlu bir bölgede mahsur kaldıkları belirtildi. Günler boyunca sürücü ve yolcular aracı tamir etmeye çalışsa da tüm girişimler başarısız oldu.

PLANLANAN GÜZERGAHTAN ÇIKMIŞ

Kamyonun Mali'nin Telhandek kasabasından yola çıktığı ancak daha sonra planlanan güzergâhından saptığı bildirildi. Su kaynaklarının tükenmesiyle birlikte yolcuların hayatta kalma şansı giderek azaldı.

2 KİŞİ 50 KİLOMETREDEN FAZLA YÜRÜYEREK KURTULDU

Faciadan yalnızca iki kişi kurtuldu. Çölde yaklaşık 50 kilometrelik uzun ve zorlu bir yürüyüşün ardından Assamaka'ya ulaşanlar, yetkililere haber vererek arama-kurtarma çalışmalarının başlatılmasını sağladı.

TOPLU MEZARA DEFNEDİLDİLER

Olay yerine ulaşan ekipler, hareketsiz haldeki kamyonun altında ve çevresinde onlarca cansız bedenle karşılaştı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, bölgeye gönderilen kurtarma ekipleri tarafından toplu mezarlara defnedildi.