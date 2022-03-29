Şahsenem, TV 8'de ekrana gelen Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa adlı magazin programında hem çarpıcı açıklamalarda bulundu hem de 'O Bu Gece Gelecek' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Şahsenem kimdir? Nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa'nın konuğu Şahsenem'in gerçek adı ne? sorularının yanıtına haberimizde ulaşabilirsiniz...

ŞAHSENEM KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞIDNA?

Şahsenem 2 Ekim 1968 yılında Özbekistan'da dünyaya geldi. Özbek asıllı şarkıcı modellik ve oyunculuk da yapmıştır.

Seyyah adlı albümle ülkemizde çıkış yapan Şahsenem bu albümden 4 sene sonra Efsane Aşk isimli albümünü çıkarmıştır.

Özbekistan'da Şahsenem Kiliçeva adıyla tanınan şarkıcının babası marangoz, annesi ise Ana Okulu öğretmenliği yapmıştır.

Şahsenem; El Harezmi Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümününden mezun olmuştur. Daha 15 yaşında iken Özbekistan'ın önemli isimlerinden sanat müziği eğitimi almıştır. Şahsenemü üniversite mezuniyeti sonrası iki sene mezun olduğu okulda öğretmenlik yapmıştır.

Sahne hayatına ise profesyonel olarak henüz 16 yaşında iken adım atan Şahsenem uzun yıllar SABA adlı pop grubunun solistliğini üstlenmiş, Özbekistan'da Batır Zakirov için düzenlenen şarkı yarışmasına 1991 yılında katılmış ve kazanmıştır. Ardından Asyanın Sesi yarışmasında da büyük başarı elde etmiş ve Özel Beğeni mansiyonu ödülünün sahibi olmuştur. Solist kimliğinin yanı sıra Özbekistan'da sıkça oyunculuk teklifleri de almış ve Kim Deli ve Günah adlı iki sinema filminde oynamıştır.

2. SAYFA'NIN KONUĞU ŞAHSENEM'İN GERÇEK ADI NEDİR?

Şahsenem'in gerçek adı Shohsanam Qilicheva'dır.

