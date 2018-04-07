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Şahsiyet 4-5-6. Bölümler Ön İzleme: Yeni bölüm tarihleri belli oldu! (Şahsiyet ilk 3 bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 07.04.2018 12:31 | Son Güncelleme

Şahsiyet 4-5-6. bölümlerin ön izlemesi yayınlandı. Uzun süredir beklenen fragmanlar çıktı ve böylece Şahsiyet 4, 5, 6. bölümlerin yayın tarihi açıklandı. Haluk Bilginer ile Cansu Dere'nin başrolünde oynadığı Şahsiyet dizisi ilk üç bölümü ile büyük beğeni toplamış, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak merak ediliyordu. Puhutv yeni bölüm ön izlemelerini yayınlandı ve Şahsiyet 4. bölüm ne zaman açıkladı. İşte Şahsiyet 4,5,6. bölüm ön izlemesi ve yayın tarihi...

Şahsiyet 4-5-6. Bölümler Ön İzleme: Yeni bölüm tarihleri belli oldu! (Şahsiyet ilk 3 bölüm izle)

Şahsiyet 4,5,6. bölüm ön izlemesi nihayet yayınlandı. 17 Mart Cumartesi günü ilk üç bölümü yayınlandıktan sonra büyük ilgi gören Şahsiyet 4. bölüm ne zaman yayınlanacak merakla bekleniyordu. Puhutv tarafından yayınlanan Şahsiyet 4,5,6. bölüm ön izlemesi ile yeni bölümlerin yayın tarihleri de açıklandı. Şahsiyet 4,5,6. bölümleri 13 Nisan Cuma günü yayınlanacak. İşte Cansu Dere ile Haluk Bilginer'in başrolünde oynadığı Şahsiyet 4,5,6. bölüm önizlemesi...

ŞAHSİYET 4,5,6. BÖLÜM FRAGMANI

ŞAHSİYET İLK ÜÇ BÖLÜMÜ

Emekli adliye memuru Agâh ile cinayet büronun tek kadın polisi Nevra’nın yolları kesişir. Agâh ve Nevra’nın birbirlerine yaklaşması bir tesadüf mü yoksa büyük bir bulmacanın eksik parçası mı?

Şahsiyet ilk üç bölümü izle

ŞAHSİYET DİZİSİ OYUNCULARI

Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memili, Müjde Ar

ŞAHSİYET GENEL HİKAYESİ

Emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul’un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu’nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir. Agâh’ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir. Bunun yanında cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra, üzerindeki baskılar yüzünden istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agâh’ın aldığı cinayet kararı, Nevra’nın hayatını da tamamen değiştirecektir.

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