Şahsiyet 4-5-6. Bölümler Ön İzleme: Yeni bölüm tarihleri belli oldu! (Şahsiyet ilk 3 bölüm izle)

Şahsiyet 4,5,6. bölüm ön izlemesi nihayet yayınlandı. 17 Mart Cumartesi günü ilk üç bölümü yayınlandıktan sonra büyük ilgi gören Şahsiyet 4. bölüm ne zaman yayınlanacak merakla bekleniyordu. Puhutv tarafından yayınlanan Şahsiyet 4,5,6. bölüm ön izlemesi ile yeni bölümlerin yayın tarihleri de açıklandı. Şahsiyet 4,5,6. bölümleri 13 Nisan Cuma günü yayınlanacak. İşte Cansu Dere ile Haluk Bilginer'in başrolünde oynadığı Şahsiyet 4,5,6. bölüm önizlemesi...

ŞAHSİYET 4,5,6. BÖLÜM FRAGMANI

ŞAHSİYET İLK ÜÇ BÖLÜMÜ

Emekli adliye memuru Agâh ile cinayet büronun tek kadın polisi Nevra’nın yolları kesişir. Agâh ve Nevra’nın birbirlerine yaklaşması bir tesadüf mü yoksa büyük bir bulmacanın eksik parçası mı?

Gerçekleri kabullenmek her zaman kolay değildir! Şahsiyet, ilk üç bölümüyle sadece puhutv'de! Hemen izlemek için profilimizdeki linke tıkla. @ayyapim @sahsiyetdizi #Şahsiyet pic.twitter.com/lAmSgfdihs — puhutv (@puhutv) 21 Mart 2018

Şahsiyet ilk üç bölümü izle

ŞAHSİYET DİZİSİ OYUNCULARI

Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memili, Müjde Ar

ŞAHSİYET GENEL HİKAYESİ

Emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul’un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu’nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir. Agâh’ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir. Bunun yanında cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra, üzerindeki baskılar yüzünden istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agâh’ın aldığı cinayet kararı, Nevra’nın hayatını da tamamen değiştirecektir.