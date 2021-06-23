Şahsiyet dizisi Show TV'de ne zaman yayınlanacak? Haluk Bilginer ve Cansu Dere'nin başrollerde oynadığı Şahsiyet'in yayın tarihi belli oldu!

2018 yılında Puhu TV'de yayınlanan ve büyük ses getiren Şahsiyet dizisi, dijital platformdan sonra Show TV'de izleyiciyle buluşacak. 12 bölümlük Şahsiyet dizisi yaz ayları boyunca ekranda olacak.
Başrollerinde Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Şahsiyet dizisi, ilk bölümüyle 29 Haziran Salı akşamı 23.15'de Show TV'de olacak.
Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı Şahsiyet dizisi, ilk olarak 17 Mart 2018 tarihinde Puhu Tv'de izleyicilerle buluşmuştu.
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