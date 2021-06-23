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Şahsiyet dizisi Show TV'de ne zaman yayınlanacak? Haluk Bilginer ve Cansu Dere'nin başrollerde oynadığı Şahsiyet'in yayın tarihi belli oldu!

23.06.2021 01:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Haluk Bilginer, Cansu Dere, Müjde Ar, Metin Akdüler, Şebnem Bozoklu, Necil Memili, Hümeyra ve Hüseyin Avni Danyal'ın oynadığı Şahsiyet dizisi ilk defa televizyonda yayınlanacak. Şahsiyet dizisinde Agâh Beyoğlu karakterini canlandıran Haluk Bilginer, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanmıştı. Gerilim ve suç türündeki Şahsiyet dizisinin Show TV'deki yayın tarihi de belli oldu.

Şahsiyet dizisi Show TV'de ne zaman yayınlanacak? Haluk Bilginer ve Cansu Dere'nin başrollerde oynadığı Şahsiyet'in yayın tarihi belli oldu!

2018 yılında Puhu TV'de yayınlanan ve büyük ses getiren Şahsiyet dizisi, dijital platformdan sonra Show TV'de izleyiciyle buluşacak. 12 bölümlük Şahsiyet dizisi yaz ayları boyunca ekranda olacak.

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Başrollerinde Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Şahsiyet dizisi, ilk bölümüyle 29 Haziran Salı akşamı 23.15'de Show TV'de olacak.

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HALUK BİLGİNER'E EMMY ÖDÜLÜ KAZANDIRMIŞTI

  1. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Haluk Bilginer'e 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü getiren ve tüm dünyanın dikkatini çeken dizi 'Şahsiyet', 65 yaşındaki adli katip memurluğundan emekli olan Agâh Beyoğlu (Haluk Bilginer) ile cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra'nın (Cansu Dere) beklenmedik şekilde kesişen yollarını nefes kesen bir dille anlatıyor.

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Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı Şahsiyet dizisi, ilk olarak 17 Mart 2018 tarihinde Puhu Tv'de izleyicilerle buluşmuştu.

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