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Şahsiyet dizisinden bir güzel haber daha!

DİZİ HABERLERİ  | 20.09.2019 20:29 | Son Güncelleme

Şahsiyet dizisindeki performansıyla akıllara bir kez daha kazınan Haluk Bilginer, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde finale kaldı. Şahsiyet dizisinden bir başka güzel haber ise Meksika’dan geldi. Türkiye için bir ilki gerçekleştirecek fenomen dizi, Meksika’da uyarlanacak.

Şahsiyet dizisinden bir güzel haber daha!

Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2019 yılının Uluslararası Emmy Ödülleri finalistlerini açıkladı.

Bu yıl 21 ülke ve 11 kategoriden 44 finalistin ilan edildiği ödüllerde, Türkiye’den Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde finale kaldı.

Ay Yapım’ın Puhutv’de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Şahsiyet projesindeki Agâh Beyoğlu performansıyla bir kez daha gönülleri fetheden usta oyuncu Haluk Bilginer’in finalistliği 19 Eylül’de ilan edildi. Haluk Bilginer, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde Christopher Eccleston (Come Home- İngiltere), RaphaelLogam( Impuros- Brezilya) ve JannisNiewöhner (Beat – Almanya) ile birlikte aday gösterildi.

Dünya televizyon sektörünün en prestijli ödülü olarak gösterilen Uluslararası Emmy Ödülleri’nin ödül töreni 25 Kasım’da New York’ta gerçekleşecek.

ŞAHSİYET MEKSİKA’DA YENİDEN ÇEKİLECEK!

Bugüne kadar 20 ülkeye satışı gerçekleştirilen Şahsiyet’ten bir güzel haber de Meksika’dan geldi. Türkiye için bir ilki gerçekleştirecek fenomen dizi, Meksika’da uyarlanacak. Uyarlamanın yapımı ise dünyaca ünlü Viacom International Studios (VIS) ve Ay Yapım ortaklığında gerçekleştirilecek.

Sahsiyet

Senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı, yönetmenliğini Onur Saylak’ın yaptığı Şahsiyet, güçlü oyuncu kadrosu ve özgün senaryosuyla izleyicilerin büyük beğenisini toplamış ve pek çok ödülün yanısıraIMDB’nin tüm zamanların en iyi dizileri listesinde de yerini almıştı.

65 yaşındaki emekli adli katip memuru Agâh Beyoğlu’nu (Haluk Bilginer) merkezine alan ve sürükleyici senaryosuyla izleyiciyi nefessiz ekran başına toplayan Şahsiyet, 12 bölüm olarak tasarlanmış ve yayınlandığı Puhutv’de 10 milyondan fazla tekil izleyiciye ulaşmıştı.

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