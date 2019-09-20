Şahsiyet dizisinden bir güzel haber daha!

Bugüne kadar 20 ülkeye satışı gerçekleştirilen Şahsiyet’ten bir güzel haber de Meksika’dan geldi. Türkiye için bir ilki gerçekleştirecek fenomen dizi, Meksika’da uyarlanacak. Uyarlamanın yapımı ise dünyaca ünlü Viacom International Studios (VIS) ve Ay Yapım ortaklığında gerçekleştirilecek.

Dünya televizyon sektörünün en prestijli ödülü olarak gösterilen Uluslararası Emmy Ödülleri’nin ödül töreni 25 Kasım’da New York’ta gerçekleşecek.

Ay Yapım’ın Puhutv’de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Şahsiyet projesindeki Agâh Beyoğlu performansıyla bir kez daha gönülleri fetheden usta oyuncu Haluk Bilginer’in finalistliği 19 Eylül’de ilan edildi. Haluk Bilginer, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde Christopher Eccleston (Come Home- İngiltere), RaphaelLogam( Impuros- Brezilya) ve JannisNiewöhner (Beat – Almanya) ile birlikte aday gösterildi.

Bu yıl 21 ülke ve 11 kategoriden 44 finalistin ilan edildiği ödüllerde, Türkiye’den Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde finale kaldı.

Senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı, yönetmenliğini Onur Saylak’ın yaptığı Şahsiyet, güçlü oyuncu kadrosu ve özgün senaryosuyla izleyicilerin büyük beğenisini toplamış ve pek çok ödülün yanısıraIMDB’nin tüm zamanların en iyi dizileri listesinde de yerini almıştı.

65 yaşındaki emekli adli katip memuru Agâh Beyoğlu’nu (Haluk Bilginer) merkezine alan ve sürükleyici senaryosuyla izleyiciyi nefessiz ekran başına toplayan Şahsiyet, 12 bölüm olarak tasarlanmış ve yayınlandığı Puhutv’de 10 milyondan fazla tekil izleyiciye ulaşmıştı.

