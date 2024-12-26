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  4. 'Sahte alkol yüzünden' denmişti ama... Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi Rıza Kalkavan'ın ölümünde yeni bir iddia daha! Adli tıp aydınlatacak

'Sahte alkol yüzünden' denmişti ama... Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi Rıza Kalkavan'ın ölümünde yeni bir iddia daha! Adli tıp aydınlatacak

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.12.2024 17:07
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Merhum oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi iş adamı Rıza Kalkavan'ın sahte alkol kurbanı olduğu iddia edilmişti. Evinde aniden rahatsızlanan Rıza Kalkavan yoğun bakıma kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Son yolculuğuna uğurlanan Rıza Kalkavan'ın ölümünde yeni bir iddia daha ortaya çıktı.

'Sahte alkol yüzünden' denmişti ama... Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi Rıza Kalkavan'ın ölümünde yeni bir iddia daha! Adli tıp aydınlatacak

Merhum sanatçı Billur Kalkavan'ın ağabeyi iş insanı Rıza Kalkavan dün aniden rahatsızlanmasının ardından yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Kalkavan hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Rıza Kalkavan'ın Ortaköy'deki bir dükkandan 6 bin liraya 30 kilo sahte alkol aldıktan sonra evde tükettiği ve bunun üzerine fenalaştığı iddia edildi.

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Rıza Kalkavan'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Eyüp Sultan Mezarlığı'nda babasının mezarının yanındaki mezara defnedildi.

11 cenezae

Rıza Kalkavan’ın kız arkadaşı Sibel Civelek "Vefat etti yani fenalaştı. Hastaneye kaldırdım, netice bu. Evdeydik. Hakkında çıkan iddialar yanlış. Sabaha karşı hastaneye gittik. Sabah 2’den öğleye kadar 9 saat hastanede kaldı. Sonra vefat haberi geldi" dedi.

kız arkadaşı

Arkadaşı Mehmet Yalçın ise, "Kardeşimdi. 40 yıllık arkadaşımdı. Asker arkadaşımdı hep beraberdik; hiç ayrılmadık hep beraberdik. Mütevazı bir insandı.

arkadaşı

'DOKTORLARIN AÇIKLADIĞI KALP KRİZİ'

Onun gibi bir insan yoktu hiç kimsenin kalbini kırmayan bir insandı. Kaçak, sahte alkol, o iddiaların hepsi yalan, uydurma. İçki içen bir insandı ama gittiği yerlerin hepsi belli yerlerdi. Kuytu köşede içki içen bir insan değildi. Onlar bizi üzen haberler. Doktorların açıkladığı kalp krizi. Devamlı kontrollerini yaptıran bir insandı. İddialar yanlış." diye konuştu.

YENİ BİR İDDİA DAHA!

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Rıza Kalkavan'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Rıza Kalkavan'ın kız arkadaşıyla 16 saat oturup sohbet ederek alkol aldığı bilgisine ulaşıldı. Rıza Kalkavan'ın alkol komasına girerek hayatını kaybettiği de söylentiler arasında.

ÖLÜMÜNÜ ADLI TIP AYDINLATACAK

Kalkavan’ın sahte alkolden mi yoksa alkol koması sonucundan mı hayatını kaybettiği, Adıl Tıp Kurumu’nun otopsi raporuyla ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Rıza Kalkavan’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Ailesinden hayatta olan kimse olmadığı için Rıza Kalkavan'ın cenazesi, kuzenine teslim edildi.

Anahtar Kelimeler:
alkol Billur Kalkavan iş adamı
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