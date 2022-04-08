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Sahte Kabadayı nerede ve ne zaman çekildi? Sahte Kabadayı oyuncuları kimler?

08.04.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyon tarihinin değerli yapımlarından biri olan Sahte Kabadayı filmi zaman zaman televizyon ekranlarında da yer alıyor. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen halen ilgiyle izlenen Sahte Kabadayı filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki Sahte Kabadayı nerede ve ne zaman çekildi? Sahte Kabadayı oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Sahte Kabadayı nerede ve ne zaman çekildi? Sahte Kabadayı oyuncuları kimler?

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Sahte Kabadayı filminin yönetmenliğini Natuk Baytan üstlendi. Sahte Kabadayı filmi, İstanbul ve İzmit'te çekildi. 1976 yapımı olan Sahte Kabadayı filmi Suavi Sualp tarafından kaleme alındı. İşte Sahte Kabadayı filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

SAHTE KABADAYI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İzmit'te babasından habersiz pişmaniye satan Kemal saf bir karakterdir. Aynı zamanda herkese kafa tutar. Babası muhtar tarafından öldürülünce miras bölünür. Babasının sağ kolu olan Avukat Kemal'e ulaşır ve durumu izah edip onu İstanbul'a çağırır. Sonrasında ise babasının mirasını almak için uğraş verir.

SAHTE KABADAYI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal Kemal
Yusuf Çağatay Sabri'nin Adamı
Suna Selen Şarkıcı
Yavuz Selekman Hamdi
Mümtaz Ener Avukat Kamil
Kazım Kartal Muhtar
Hasan Ceylan Dikiştutmaz Sabri
Hakkı Kıvanç Muhtar'ın Adamı Hayri

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Kemal Sunal
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