Sahte Kabadayı nerede ve ne zaman çekildi? Sahte Kabadayı oyuncuları kimler?

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Sahte Kabadayı filminin yönetmenliğini Natuk Baytan üstlendi. Sahte Kabadayı filmi, İstanbul ve İzmit'te çekildi. 1976 yapımı olan Sahte Kabadayı filmi Suavi Sualp tarafından kaleme alındı. İşte Sahte Kabadayı filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

SAHTE KABADAYI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İzmit'te babasından habersiz pişmaniye satan Kemal saf bir karakterdir. Aynı zamanda herkese kafa tutar. Babası muhtar tarafından öldürülünce miras bölünür. Babasının sağ kolu olan Avukat Kemal'e ulaşır ve durumu izah edip onu İstanbul'a çağırır. Sonrasında ise babasının mirasını almak için uğraş verir.

SAHTE KABADAYI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal Kemal

Yusuf Çağatay Sabri'nin Adamı

Suna Selen Şarkıcı

Yavuz Selekman Hamdi

Mümtaz Ener Avukat Kamil

Kazım Kartal Muhtar

Hasan Ceylan Dikiştutmaz Sabri

Hakkı Kıvanç Muhtar'ın Adamı Hayri

