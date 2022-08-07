Sahte Kabadayı'nın Hamdi'si Yavuz Selekman, filmin 7 Ağustos 2022 Pazar günü yeniden ekrana gelmesinin ardından merak konusu oldu. Birçok kişi Sahte Kabadayı filmi sebebiyle usta oyuncu hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki Sahte Kabadayı'nın Hamdi'si Yavuz Selekman kimdir? Yavuz Selekman yaşıyor mu, hangi filmlerde oynadı? Detaylar haberimizde...

SAHTE KABADAYI'NIN HAMDİ'Sİ YAVUZ SELEKMAN KİMDİR?

Yavuz Selekman 15 Şubat 1937 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Yavuz Selekman aslen Bulgaristan göçmenidir.

Eski Milli Güreşçi olarak uzun yıllar ülkeye hizmet etmiş, dışarıda ülkesini temsil etmiş ve birçok başarıya imza atmıştır. 1961 ve 62'de 2 adet dünya üçüncülüğü elde etmiştir. 1963'te Napoli'de gerçekleşen Akdeniz Oyunlarında şampiyon olmuş ve daha birçok dereceleri vardır. Bu başarılarından sonra dönemin cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından kendisine plaket verilmiştir. Daha sonra yapımcı İrfan Ünal sayesinde Yeşilçam'a geçiş yapmış, yetmişe yakın dizi ve filmde rol almıştır.

YAVUZ SELEKMAN YAŞIYOR MU?

Dumanlı Yol dizisinin çekimi sırasında rahatsızlanmış, 3 ay süren tedaviden bir sonuç alınamamış ve 8 Mart 2004 tarihinde ölmüştür.

