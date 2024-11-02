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Sahte mehdinin müridinden tehditler aldı! Esra Erol sessiz kalmadı! 'Çomak sokmaya devam edeceğim'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.11.2024 10:46
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Esra Erol programında ortaya çıkan 'sahte mehdi' olayı günlerce manşetlerdeki yerini aldı. Çanakkale'de kendisini sözde mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, kurduğu 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' ile yüzlerce kişiyi kandırdı. Sözde hoca Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Sahte mehdinin müridi ise Esra Erol'u 'senin canını alacağım' diyerek tehdit etti. Ünlü sunucu günler sonra yine sessizliğini bozdu.

Sahte mehdinin müridinden tehditler aldı! Esra Erol sessiz kalmadı! 'Çomak sokmaya devam edeceğim'

Esra Erol'un programında geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan sahne mehdi olayı tüm Türkiye'nin gündemindeydi. Esra Erol'dan yardım isteyen Fatma Hanım, kızı Mevlüde'nin kendisini mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk adlı bir kişiyle kaçtığını ve bu kişinin bir termal otelde bir harem kurduğunu söylemişti.

ESRA EROL

Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk'un Çanakkale'de bulunan bir otelde 300 kişiyi zorla tuttuğu da iddia edilmişti. Olaya dair birçok ihbar gelirken sözde hoca Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

sözde hoca

Sahne mehdi ve müridlerinin tutuklanmasının ardından Esra Erol tehditler almaya başladı. Sözde hoca Mustafa Çabuk'un Hasan isimli müridi ünlü sunucuyu yayınladığı bir video ile ölümle tehdit etti.

mürid

'SENİN CANINI ALACAĞIM'

Hasan isimli mürid Erol'a "Ey Esra Erol, ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım. Herkesin canını alacağım. Uğraşma, sana söylüyorum benim canımla uğraşma." dedi.

esra erol 11

'ÇOMAK SOKMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Esra Erol günler sonra yine sessizliğini bozdu ve olaya dair açıklama yaptı. Ünlü sunucu 'Bu tehditler ne ilk ne de son olacak. Korkuyor olsaydık zaten ben böyle bir iş yapmazdım. Bunların hiçbiri beni hiçbir koşulda yıldıramaz. Ben işimi yapmaya, var olan sorunların olduğu yerlere de çomak sokmaya devam edeceğim.' diye konuştu.

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Esra Erol Esra Erol'da
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