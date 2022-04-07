Sahte polis üniforması ve arama emri kartıyla herkesi kandırdı! Şimdi hapiste

28 yaşındaki Bradley Baker sahip olduğu sahte üniforma ile ailesi, eski ortağı ve arkadaşları da dahil olmak üzere birçok insanı İngiliz Ulaştırma Polisi için çalıştığı yalanını söylerek kandırdı. Genç adamın arkadaşlık uygulamalarında bir polis memuru olarak poz verdiği ve ayrıca ulaşım ağlarında ücretsiz seyahat etmek için de sahte bir arama emri kartı kullandığı belirtildi.

Genç adam, 2018 yılında üç cinsel suçtan mahkum edilmiş ve hakkında cinsel zararı önleme amacıyla bilgisayar kullanmasını yasaklayan bir emir çıkarılmıştı.

İHLAL ETTİ

Memurlar geçen yıl 1 Şubat'ta evinde arama yaptılar ve aralarında iki sahte arama kartı ve Dedektif Polis Baker' yazan bir kartlık da dahil olmak üzere bir polis üniforması ve çok sayıda polis kordonu ele geçirdiler. Baker memurlar geldiğinde kayıt dışı olduğu tespit edilen dizüstü bilgisayarları da pencereden atmaya çalıştı. Bu, elindeki herhangi bir elektrikli cihazın polise kayıtlı olmasını emreden cinsel zararı önleme amaçlı mahkeme emrini ihlal etti.

Daha sonra gazeteci olarak çalıştığı önceki iş yerinden çalındığı tespit edilen bir dizüstü bilgisayar ve uyuşturucu madde de ele geçirildi. Baker, sahte polis eşyalarına sahip olmaktan ve 2018'de çocuklarla ilgili üç cinsel suç işledikten sonra kendisine verilen Cinsel Zarar Önleme Emri'ni ihlal etmekten tekrar suçlu bulundu ve hapse atıldı.

"DAHA CİDDİ SUÇLAR İŞLEYEBİLİRDİ"

İngiliz Ulaştırma Polis Memuru Jade Ledbrook, sahte polis üniforması giymenin ve polis memuru gibi davranmanın son derece ciddi bir suç olduğunu söyledi.

Cinsel Zarar Önleme Emirlerinin halkı korumak için verildiğini belirten Ledbrook Baker'ın bunu açıkça göz ardı etmesinin tehlikeli zihniyetini gösterdiğine dikkat çekti.

"Baker durdurulmamış olsaydı, daha ciddi suçlar işlemeye devam edebilirdi. Bu yüzden onu parmaklıklar ardında görmekten memnuniyet duyuyorum." dedi.



