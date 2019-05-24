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Sahur vakti annesini öldürüp cesedinin başına oturdu!

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 24.05.2019 13:31 | Son Güncelleme

Gurbetçi olarak yaşadığı Almanya'dan kesin dönüş yapan Erhan Dabaz (47), yanına yerleştiği annesi Hatice Dabaz'ı (65), mutfakta sahur yemeği hazırlarken bıçaklayarak öldürdü. Polis, merdivenle balkonuna çıkarak girdiği evde, annenin cansız bedeni ile cesedin başında oturan oğlunu buldu.

Sahur vakti annesini öldürüp cesedinin başına oturdu!

Olay, Kırtepe Mahallesi Gümrük Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. Erhan Dabaz, gurbetçi olarak yaşadığı Almanya'dan 1 ay önce kesin dönüş yaparak, annesi Hatice Dabaz ile birlikte yaşamaya başladı. Anne ve oğlu sahur vakti kalktı. Ancak henüz bilinmeyen nedenle Erhan Dabaz, mutfakta yemek hazırlayan annesi Hatice Dabaz’a bıçakla saldırdı. Hatice Dabaz, göğsüne aldığı 6 bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi. Erhan Dabaz ise sabah saatlerine kadar annesinin cesedinin başında bekledi.

Erhan Dabaz'a ulaşamayan yakınları polisten yardım istedi. Eve gelen polis, zili çalmasına rağmen kapı açılmayınca, merdivenle balkona çıkıp, içeri girdi. Polis, mutfakta annesinin cesedi başında oturan Erhan Dabaz ile karşılaştı.

Olayda kullandığı bıçağı yıkadıktan sonra tezgaha koyduğu belirlenen Dabaz, gözaltına alındı. Hatice Dabaz'ın cenazesi ise otopsi için morga kaldırıldı.

Erhan Dabaz'ın Almanya’dan döndükten sonra işsiz kaldığı, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle ilaç kullandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
almanya erhan dabaz hatice dabaz

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