Sahur yapmak için kalkmışlardı, neye uğradıklarını şaşırdılar!

Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Maltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa'dan yüklediği tuğlaları Bursa'ya getiren Fatih Demirel kontrolündeki 45 LJ 224 plakalı kamyon, 3. Çoruh Sokak üzerinde yokuş aşağıya seyir halindeyken freni boşaldı. Freni boşalan tonlarca ağırlığındaki kamyon, sokak üzerinde bulunan bir evin bahçesine girerek yan yattı.

Sürücü Demirel kabin içerisinde yaralanırken, kamyonun girdiği evde yaşayan 6 yabancı uyruklu vatandaşın sahur için hazırlık yaptığı esnada ayakta olmasından dolayı olası bir faciadan dönüldü. Çarpmanın şiddetiyle sesi duyan mahalleli durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Komşuların kamyondan mazot kaçağı olmasından dolayı yaklaşamadığı kamyondan kendi imkanlarıyla çıkan Demirel, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonda mazot kaçağı olduğunu tespit eden ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yola devrilen tuğlaların kaldırılması için çalışma başlatıldı.