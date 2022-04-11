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Sahurda tok tutan besinler! Bol bol yiyin, sofralarınızdan eksik etmeyin

11.04.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının gelmesiyle beraber sahur ve iftar sofraları ailecek bir araya gelinen bir ziyafete dönüştü. Ramazanda daha sağlıklı bir şekilde oruç tutmak isteyenler besleyici değeri yüksek, susatmayan ve uzun süre tokluk hissi veren besinlere yöneldi. Özellikle sahurda tok tutan besinleri tercih etmek oruç süresini daha kolay bir şekilde geçirmeye yardımcı oluyor. İşte sahurda tok tutan besinler...

Sahurda tok tutan besinler! Bol bol yiyin, sofralarınızdan eksik etmeyin

Ramazan’da oruç süresinde tok kalabilmek ve susuzluk sorunu yaşamamak için günün en öneml öğününü sahur oluşturuyor. Sahurda bilinçli beslenmek hem oruç sürecini kolaylaştırırken hem de uzun süren açlık durumunu vücudun daha sağlıklı bir şekilde atlatmasına yardımcı oluyor. Oruç tutmak isteyenler özellikle sahurda tüketmesi gereken besinleri araştırıyor. Peki sahurda tok tutan besinler nelerdir?

YUMURTA

Anne sütünden sonra en kaliteli protein içeriğine sahip olan yumurta, besleyici değerinin yanında tok tutma özelliğine sahip en önemli besinlerin başında geliyor. Sahur için sebzelerden oluşan bir omlet, haşlanmış yumurta ya da poşe yumurta doğru bir seçim olacaktır.

ZEYTİN

Zeytin hem sahurda hem de iftar yemek için uygun olan bir besindir. Özellikle sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olan zeytin uzun süre vücudun tok kalmasını sağlar. Sahurda mutlaka birkaç adet siyah ya da yeşil zeytinin tabağınızdaki yerini almasına dikkat edin.

SÜT

Sahurda çay ya da kahve içmek yerine sindirimi kolaylaştırma ve tok tutma özelliği sayesinde sütü tercih edebilirsiniz. Ilık tüketilen bir süt yemeğin sonrasında hem rahat bir uyku uyumanıza yardımcı olur hem de gece oluşan açlık hissini de engeller.

ESMER BUĞDAY

Magnezyum, B vitamini ve manganezin açısından zengin olan esmer buğday sahurda salatalara, ekmeklere eklenerek hem iştah kontrolünün sağlanması hem de kolesterol seviyelerinin düşürülmesi için kullanılabilir.

MUZ

Muz, tok tutan meyveler arasında başı çekiyor. Potasyum kaynağı plan yapısı ile muz, sahurda yemek yedikten sonra bir tane tüketilebilir. Aynı zamanda yatmadan hemen öncesinde şerbetli tatlıların yerine tercih edilebilir.

ÇORBA

Sahurda çorba tüketmek gün içindeki su dengesininde sağlanmasına yardımcı olur. Ancak çorbalarda kullanılan malzemeler büyük önem taşıyor. Baklagillerden ya da tahıldan yapılan bir çorba gün boyunca tok kalmanıza yardımcı olur. Kıvamı daha yoğun ve tuzsuz tariflerin tercih edilmesi gerektiğinin de altını çiziyoruz.

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