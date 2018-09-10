Saint Etienne açıkladı! Bafetimbi Gomis'in akrabası öldürüldü

Fransız futbolu William Gomis'in ölümüyle büyük şok yaşıyor. Genç oyuncunun bu yaz ayrıldığı ve 5 senedir formasını giydiği Saint Etienne kulübü de yaptığı açıklamayla ölümü doğruladı.

William Gomis'in, geçen sezon Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis'in akrabası olduğu belirtildi.

Dün akşam kalaşnikofla vuruldu

La Seyne-sur-Mer bölgesinde hayatını kaybeden Gomis'in neden vurulduğuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Olay yerinde 14 yaşındaki bir çocuğun da öldüğü belirtilirken, 24 tane de kalaşnikof mermisi bulunduğu bildirildi.

St. Etienne'den resmi açıklama

Genç oyuncunun kardeşlerinden bir tanesi de geçtiğimiz hafta vurularak hayatını kaybetmişti. Saint Etienne kulübü de yaşanan şok olayla ilgili resmi açıklama yaptı. Açıklamada "Oyuncumuzun hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü içindeyiz. İyi bir insan ve iyi bir futbolcuydu. Takım arkadaşları ve antrenörleri tarafından her zaman çok sevildi" denildi. (FANATİK)





