Şair İsmet Özel'den kötü haber!

Şair ve yazar İsmet Özel'den üzücü haber...
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şair İsmet Özel'in kalp krizi geçirdiğini duyurdu.
Kerem Kınık yaptığı açıklamada, "Kalp krizi sonucu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Koroner Yoğun Bakıma kaldırılan Şair İsmet Özel’e Mevladan acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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