Mynet Trend

Şair İsmet Özel'den kötü haber!

Kubra Akalın Kubra Akalın
YAŞAM  | 11.03.2019 10:55 | Son Güncelleme

Şair ve yazar İsmet Özel, kalp krizi geçirdi. 74 yaşındaki ünlü şairin tedavi altında olduğunu Kızılay Genel Başkanı duyurdu.

Şair İsmet Özel'den kötü haber!

Şair ve yazar İsmet Özel'den üzücü haber...

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şair İsmet Özel'in kalp krizi geçirdiğini duyurdu.

Kerem Kınık yaptığı açıklamada, "Kalp krizi sonucu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Koroner Yoğun Bakıma kaldırılan Şair İsmet Özel’e Mevladan acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Bu kertenkelenin fiyatı şaşkına çeviriyorBu kertenkelenin fiyatı şaşkına çeviriyor
Evde iki yumurta haşlayan adam hayatının şokunu yaşadı!Evde iki yumurta haşlayan adam hayatının şokunu yaşadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İsmet Özel İsmet Özel şair

En Çok Okunan Trend Haberler

Şoke eden itiraf: Otelde ilişkiye girdikten sonra...

Şoke eden itiraf: Otelde ilişkiye girdikten sonra...

Canan Karatay, çiğ köfte için bakın ne dedi... Zararlı mı?

Canan Karatay, çiğ köfte için bakın ne dedi... Zararlı mı?

Vodafone Park'ı sallayan güzel

Vodafone Park'ı sallayan güzel

Adana'da film gibi olay! Babaanne saksısını hiç düşünmemişti

Adana'da film gibi olay! Babaanne saksısını hiç düşünmemişti

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Tepeyi kepçeyle ikiye böldüler! Çıkanlar inanılmaz

Tepeyi kepçeyle ikiye böldüler! Çıkanlar inanılmaz

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Taksim'de 'pes' dedirten görüntü! Böyle yakalandı

Taksim'de 'pes' dedirten görüntü! Böyle yakalandı

Kadın izleyicinin canlı yayında yaptığı enişte itirafı ağızları açık bıraktı!

Kadın izleyicinin canlı yayında yaptığı enişte itirafı ağızları açık bıraktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu kertenkelenin fiyatı şaşkına çeviriyor

Bu kertenkelenin fiyatı şaşkına çeviriyor

Evde iki yumurta haşlayan adam hayatının şokunu yaşadı! Eşi savcılığa koştu: Beni öldüreceğini düşündüm

Evde iki yumurta haşlayan adam hayatının şokunu yaşadı!

13 yaşındaki çocuk mahalleyi birbirine kattı! 10 araç hasar gördü, yaralılar var

13 yaşındaki çocuk mahalleyi birbirine kattı!

Eski sevgilisinin arabasını yakmak isteyen kadına babaanne saksısı!

Adana'da film gibi olay! Babaanne saksısını hiç düşünmemişti

Kendi yavrusunu bile yiyor! Etini böyle tanıttılar: Tadı enfes

Kendi yavrusunu bile yiyor! Etini böyle tanıttılar: Tadı enfes

Kırmızı listedeki vaşak Tunceli'de yolda görüntülendi

Kırmızı listedeydi! Böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.