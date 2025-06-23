Şaka değil, gerçek! Immobile, Beşiktaş'tan öyle bir şey istedi ki...

Beşiktaş'ta Immobile krizi yaşanıyor. Siyah-beyazlıların takımdan göndermek istediği İtalyan oyuncu, Bologna'ya transfer olabilmek için ilginç bir talepte bulundu.

YILLIK 2 MİLYON EURO ÖNERDİLER

İtalyan kulübü Bologna, Ciro Immobile'ye yıllık 2 milyon Euro maaş önerdi. Beşiktaş'tan 6 milyon Euro kazanan Immobile, bu teklife sıcak bakmadı.

BEŞİKTAŞ'TAN İLGİNÇ TALEP

Beşiktaş'tan senelik 6 milyon Euro kazanan Immobile, aradaki 4 milyon Euro'luk farkı siyah-beyazlı kulüpten istedi. Bu parayı vermeleri halinde transfer olacağını söyleyen Immobile, siyah-beyazlı yönetimi bir hayli şaşırttı. Geçtiğimiz sezonun başında Lazio'dan 2 milyon euro karşılığında transfer edilen Immobile, siyah beyazlı takımdaki ilk sezonunda 41 maçta 19 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.