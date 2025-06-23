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Şaka değil, gerçek! Immobile, Beşiktaş'tan öyle bir şey istedi ki...

Beşiktaş'ın yollarını ayırmak için yoğun çaba sarf ettiği Ciro Immobile'nin İtalyan ekibi Bologna ile görüştüğü öğrenilmişti. İtalya'ya geri dönmeye sıcak bakan Immobile, Beşiktaş'tan kazandığı ücretin benzerini alabilmesi halinde Bologna'ya transfer olacağını menajerine bildirmişti. Bologna'nın bu maaşı karşılayamayacağını öğrenen Immobile, Beşiktaş'tan ilginç bir talepte bulundu.

Şaka değil, gerçek! Immobile, Beşiktaş'tan öyle bir şey istedi ki...
Emre Şen
Ciro Immobile

Ciro Immobile

İTA İtalya
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta Immobile krizi yaşanıyor. Siyah-beyazlıların takımdan göndermek istediği İtalyan oyuncu, Bologna'ya transfer olabilmek için ilginç bir talepte bulundu.

YILLIK 2 MİLYON EURO ÖNERDİLER

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İtalyan kulübü Bologna, Ciro Immobile'ye yıllık 2 milyon Euro maaş önerdi. Beşiktaş'tan 6 milyon Euro kazanan Immobile, bu teklife sıcak bakmadı.

BEŞİKTAŞ'TAN İLGİNÇ TALEP

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Beşiktaş'tan senelik 6 milyon Euro kazanan Immobile, aradaki 4 milyon Euro'luk farkı siyah-beyazlı kulüpten istedi. Bu parayı vermeleri halinde transfer olacağını söyleyen Immobile, siyah-beyazlı yönetimi bir hayli şaşırttı. Geçtiğimiz sezonun başında Lazio'dan 2 milyon euro karşılığında transfer edilen Immobile, siyah beyazlı takımdaki ilk sezonunda 41 maçta 19 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ciro Immobile beşiktaş
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