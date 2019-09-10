Şaka kavgayla bitti! Sözlü tartışmada hırsını alamayınca böyle saldırdı

Çekmeköy’de geçtiğimiz günlerde bir büfede yaşanan olayda, Necati Yılmaz ile büfeci kendi aralarında şakalaşıyorlardı. Şakalaşan kişiler, yanlarına gelen Ömer F.E. isimli şahısla da şakalaşmaya başladı. Şakalaşma esnasında Necati Yılmaz, Ömer F.E.’ye de şaka yaptı. Fakat şakanın ardından özür dilese de Ömer F.E.’nin sinirlerini yatıştıramadı. Şakayı kaldıramayan şahıs, büfeden ayrıldıktan bir süre sonra arkadaşı Bedir K. ile büfeye gelerek Necati Yılmaz’ı darp etmeye başladı. Büfenin dışına taşan kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Şahıslar olay yerinden kaçarken Necati Yılmaz da peşlerinden gitti. O sırada arabayla olay yerinden kaçmaya çalışan Ömer F.E., Necati Yılmaz’ın üzerine doğru aracını sürdü. Ardından Necati Yılmaz, Bedir K.’nın kaçtığı yere giderek konuşmak istediğini belirtti. Bunu üzerine Bedir K. belinden çıkardığı silahı Necati Yılmaz’a doğrulttu. Çevredekiler şahsın elinde bulunan silahı alarak şahsı olay yerinden uzaklaştırdı.

Darp mağduru Necati Yılmaz da polis merkezine giderek kendisine saldıran şahıslardan şikayetçi oldu. Zanlılar, polis merkezindeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.