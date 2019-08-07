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Saka kuşu yakalayanlara 81 bin 795 lira ceza

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YAŞAM  | 07.08.2019 19:21 | Son Güncelleme

İzmir'in Dikili ilçesinde saka kuşu yakalayan 3 kişiye toplam 81 bin 795 lira cezası verildi.

Saka kuşu yakalayanlara 81 bin 795 lira ceza

Kaçak kuş avcılığı yapıldığı ihbarını alan Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilıca mevkisine operasyon düzenledi.

Saka kuşu yakaladıkları belirlenen Suriye uyruklu 3 kişinin av malzemelerine el koyan ekipler, kamyonetteki kafeslerde 120 saka kuşu buldu.

HER BİR KUŞ İÇİN 640 LİRA CEZA

Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından M.K, A.M. ve M.M'ye, avlanması yasak sakaları yakaladıkları gerekçesiyle her bir kuş için 640 lira ceza uygulandı.

KUŞLAR DOĞAYA SALINDI

Söz konusu kişilere kapan kurmak, av sezonu olmadan avlanmak suçlarından verilen cezalarla toplam 81 bin 795 lira ceza verildi.

Kuşlar, yapılan kontrollerin ardından doğaya salındı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir dikili şaka para cezası

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
sen suriyeden gel toplumu boz yetmez gibi doğayı da boz
nasilsa odemezler, sonra devlet icra takibi yapar, mallari ve maaslari olmadigi icin icra dairesinde tozlu dosyalarin aradindaki yerini alir
helal olsun
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