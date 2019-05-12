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Sakar Geçidi'nde çekici uçuruma yuvarlandı: 2 ölü 1 yaralı

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GÜNDEM  | 12.05.2019 16:37 | Son Güncelleme

Muğla'da Sakar Geçidi’nde, yaklaşık 50 metrelik uçurama yuvarlanan çekicideki 2 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Sakar Geçidi'nde çekici uçuruma yuvarlandı: 2 ölü 1 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Muğla- Marmaris karayolu Sakar Geçidi'nde meydana geldi. Muğla'dan Ortaca yönüne giden Abdullah Kul yönetimindeki 48 ABB 337 plakalı oto çekici, kontrolden çıkıp, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine, polis, jandarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Kazada, Hasan Çiçek ile araçtan fırlayan Deniz İnce yaşamını yitirdi. Çekicinin sürücüsü Abdullah Kul ise yaralandı. Durumu ağır olduğu belirtilen Abdullah Kul, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Acı haberi alarak olay yerine gelen İnce ve Çiçek'in yakınları gözyaşlarına boğuldu.

TIR'A ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYON KIRDI İDDİASI

İsmini açıklanmasını istemeyen bir görgü tanığı, "Aracın balatalarından dumanlar yükseliyordu. Hızlı gitmiyordu. Ancak önündeki TIR'a çarpmamak için direksiyonu kırdı ve uçuruma yuvarlandı" dedi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Muğla Sakar kaza

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