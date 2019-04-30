Sakarlıklarıyla sizleri güldürecek 10 hayvan!

Kaydıraktan kayarken yuvarlanan pandanın, tuvalet kağıdına sıkışmış bu sevimli kuşun birbirinden komik halleri sizlerin yüzlerini güldürecek. Bizler gibi onların da sakarlıkları bazen ortaya komik görüntüler çıkarabiliyor.
İşte birbirinden sakar tatlı hayvanlar...
O çalışanın kovulduğu iddia edilmişti! Şirketten açıklama geldi
Çocuğa taciz ili karıştırdı! Yakalayıp tekme tokat dövdüler
Canan Karatay'ın önerisi yine çok tartışılacak
Oğlunun sorusu ilham verdi, Türk bilim insanı keşfetti
Dünyanın en etkileyici yerleri açıklandı!
Valizini kapan Türkiye'ye koştu! Kuyruğun sonu gelmiyor
Bu pozlar sosyal medyayı salladı! Çok güleceksiniz
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Okuyucu Yorumları 0 yorum