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Sakarlıklarıyla sizleri güldürecek 10 hayvan!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 30.04.2019 12:13 | Son Güncelleme

Bu hayvanların birbirinden sevimli halleri gününüzün güzel geçmesine katkı sağlayacak!

Sakarlıklarıyla sizleri güldürecek 10 hayvan!

Kaydıraktan kayarken yuvarlanan pandanın, tuvalet kağıdına sıkışmış bu sevimli kuşun birbirinden komik halleri sizlerin yüzlerini güldürecek. Bizler gibi onların da sakarlıkları bazen ortaya komik görüntüler çıkarabiliyor.

İşte birbirinden sakar tatlı hayvanlar...

1.

11panda

2.

fare

3.

kedi

4.

kedi2

5.

kertenkele

6.

köpek

7.

köpek2

8.

kuş

9.

kuş2

10.

tilki

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